Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στην ταράτσα δεν έχουν γίνει πλήρως γνωστές, ωστόσο η άμεση κινητοποίηση των αρχών συνέβαλε στην ειρηνική έκβαση του περιστατικού.

Τέλος στην αναστάτωση που προκλήθηκε στη Μάνδρα δόθηκε μετά την παρουσία άνδρα που απειλούσε να αυτοτραυματιστεί στην ταράτσα κτιρίου, η οποία κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε ανέβει στην ταράτσα, προκαλώντας συναγερμό και άμεση επέμβαση των αρχών, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση και να αποτρέψουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο κινδύνου.

Με την παρέμβαση των αρμόδιων δυνάμεων, η κατάσταση αποκλιμακώθηκε και ο άνδρας κατέβηκε από το σημείο, με αποτέλεσμα να λήξει ο συναγερμός και να αποκατασταθεί η ομαλότητα στην περιοχή.