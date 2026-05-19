Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο 2ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου όταν ηλεκτρολόγος του Δήμου έπεσε από την ταράτσα του σχολικού συγκροτήματος κατά τη διάρκεια εργασιών.

Σύμφωνα με το Irafina.gr το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 11:30 το πρωί, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ή για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.