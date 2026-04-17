Κατά τόπους ισχυρές βροχές στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα βλέπει για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΥ.

Συννεφιασμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερος μέρος της χώρας, ενώ δεν θα λείψουν και οι βροχές - οι οποίες μάλιστα θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, η ΕΜΥ «βλέπει» νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και πιθανώς στην Εύβοια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Για ακόμη μία μέρα, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στην νοτιοανατολική χώρα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 22 με 24 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς, στο Αιγαίο και την Κρήτη τους 18 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.