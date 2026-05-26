Αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε τη στιγμή που τμήμα γέφυρας υποχωρεί κάτω από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα αυτό να πέσει σε ορμητικό ποτάμι, στην Κίνα.

Το όχημα ήταν σταματημένο πάνω στη γέφυρα, της οποίας κομμάτι είχε ήδη καταρρεύσει, στην πόλη Σιαογκάν της επαρχίας Χουμπέι. Ευτυχώς, οι επιβαίνοντες είχαν ήδη προλάβει να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητο, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Στο βίντεο φαίνεται να υποχωρεί άλλο ένα τμήμα της γέφυρας, με αποτέλεσμα το όχημα να καταλήξει στο ποτάμι και να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά. Το περιστατικό συνέβη έπειτα από ημέρες σφοδρών βροχοπτώσεων στην περιοχή, αναφέρει το BBC.

