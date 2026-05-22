Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης το πρωί της Παρασκευής (22/05), όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ, ενώ επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποίησε η Πυροσβεστική.

Ο τραυματίας οδηγός έλαβε τις πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» για περαιτέρω νοσηλεία.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Τροχαία.