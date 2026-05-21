Η Μαρία Καρυστιανού σε λίγο ανακοινώνει από τη Θεσσαλονίκη τον νέο πολιτικό φορέα.

Η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της πριν από μία εβδομάδα έδωσε ραντεβού στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη για την ανακοίνωση του κόμματός της.

«Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!», ανέφερε το ΑΙ βίντεο με το ραντεβού να κλείνεται για τις 18:30, στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους.

{https://x.com/mkaristianou/status/2055010183013671133}

Οι πρώτες εικόνες που φτάνουν από το σημείο δείχνουν τον κόσμο να υπογράφει για τον νέο πολιτικό φορέα που θα ανακοινώσει η Μαρία Καρυστιανού.

{https://www.youtube.com/watch?v=KIpIp4z8rmQ}