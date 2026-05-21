«Καμπανάκι» ανάκληση για ακατάλληλη παρτίδα σήμανε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

Ο ΕΟΦ γνωστοποιεί στους καταναλωτές την ανάκληση της παρτίδας 25LFC070 (exp date 12/2030) του προϊόντος Βαμβάκι υδρόφιλο 1kg της εταιρείας Xinghua Xingxin Medical Co Ltd, Κίνας.

Η απόφαση ανάκλησης πάρθηκε καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας ως προς τον έλεγχο της εμφάνισης και τον έλεγχο της απορροφητικότητας (ικανότητας απορρόφησης του νερού).

Η εταιρεία VIOLAK INTERNATIONAL AE ως εισαγωγέας/διανομέας του προϊόντος στην ελληνική αγορά, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος προκειμένου να αποσύρουν την παρτίδα από την αγορά. Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.