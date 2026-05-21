Aνακοινώθηκε η καθολική απαγόρευση λιανικής πώλησης ξηρού άνθους κάνναβης.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προχωρά σε αυστηροποίηση του πλαισίου που διέπει την κυκλοφορία προϊόντων κάνναβης στην ελληνική αγορά, ανακοινώνοντας την καθολική απαγόρευση της λιανικής πώλησης ξηρού άνθους κάνναβης προς το καταναλωτικό κοινό, ανεξαρτήτως περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) ή άλλα κανναβινοειδή. Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται από τον Ν. 5302/26 (ΦΕΚ Α΄78, αρ. 43 παρ. 2 και αρ. 46) και έχει άμεση εφαρμογή σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η απαγόρευση αφορά κάθε μορφή διάθεσης, διακίνησης και εμπορικής πώλησης ξηρού άνθους κάνναβης, είτε πρόκειται για επεξεργασμένο είτε για ακατέργαστο προϊόν. Ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι η ρύθμιση δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών, καθώς καλύπτει το σύνολο των προϊόντων που προέρχονται από ποικιλίες Cannabis Sativa L., ανεξάρτητα από τη χρήση ή την περιεκτικότητά τους σε δραστικές ουσίες.

Η απόφαση στοχεύει στην ενίσχυση του ελέγχου της αγοράς και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ενώ παράλληλα θέτει σαφείς κανόνες για τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. Οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν άμεσα στο νέο πλαίσιο και να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις προβλέψεις της νομοθεσίας, καθώς οι έλεγχοι αναμένεται να είναι συστηματικοί και εντατικοί.

Παράλληλα, ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στην αγορά, με στόχο τη διαπίστωση της εφαρμογής των νέων κανόνων και την αποτροπή φαινομένων παράνομης διάθεσης προϊόντων. Σε περίπτωση παραβάσεων, προβλέπονται οι αντίστοιχες κυρώσεις που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-difxn0q9yscp?integrationId=40599y14juihe6ly}