Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι η φαρμακευτική κάνναβη δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές και θα συνεχίσει να χορηγείται αποκλειστικά μέσω ιατρικής συνταγογράφησης, υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση.

Σε αυστηροποίηση του πλαισίου διάθεσης προϊόντων κάνναβης προχωρά το Υπουργείο Υγείας, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να ανακοινώνει την άμεση απομάκρυνση καπνικών και συναφών προϊόντων κάνναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ.

Όπως δήλωσε ο υπουργός στο τηλεοπτικό σταθμό Star, από την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η απόσυρση όλων των σχετικών προϊόντων από τα συγκεκριμένα σημεία λιανικής, στο πλαίσιο νέου ρυθμιστικού πλαισίου που αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Το σχετικό νομοσχέδιο, με τίτλο «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας – Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες και άλλες διατάξεις», βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση και περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις για τον έλεγχο της αγοράς προϊόντων κάνναβης.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπεται η απαγόρευση διάθεσης σε περίπτερα, μίνι μάρκετ αλλά και αυτόματους πωλητές, καθώς και η δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου Ελέγχου Προϊόντων Κάνναβης στο Υπουργείο Υγείας, ώστε να καταγράφεται και να ελέγχεται η διακίνηση των προϊόντων.

Η σχετική απόφαση συνδέεται με περιστατικά κατανάλωσης προϊόντων κάνναβης από ανηλίκους, όπως ζελεδάκια και ατμιστικά σκευάσματα, τα οποία έχουν προκαλέσει ανησυχία στις αρχές, ενισχύοντας την ανάγκη για αυστηρότερο εποπτικό πλαίσιο.

