Η ανακοίνωση του ΕΟΦ για την ανάκληση παρτίδας του φαρμάκου LANAMONT 10MG/TAB ΒΤ Χ 30 TABS.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παρτίδα 46021 (ημ. λήξης 09/2026) του φαρμακευτικού προϊόντος ανακαλείται λόγω αποκλίσεων στα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου ως προς τη διχοτόμηση των δισκίων.

Η εταιρεία «SJA PHARM Ε.Π.Ε.» ως Κ.Α.Κ. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας, ήτοι φαρμακεία και φαρμακαποθήκες, και να την αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.