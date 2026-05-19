Παραπεμπτική είναι η πρόταση της εισαγγελέως για τους τέσσερις αστυνομικούς που υπηρετούσαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων στο οποίο είχε καταφύγει η Κυριακή Γρίβα, ζητώντας βοήθεια, λίγο πριν πέσει νεκρή από το χέρι του πρώην συντρόφου της μπροστά στα μάτια του φρουρού που ήταν στο φυλάκιο.

Με πρότασή της προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας, που θα πάρει την τελική απόφαση, η εισαγγελέας ζητά να δικαστούν και οι τέσσερις αστυνομικοί για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διά παραλείψεως.

Κατηγορούμενοι είναι ο αστυνομικός φρουρός που βρισκόταν στο εξωτερικό φυλάκιο του Αστυνομικού Τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που είχε πει στην Κυριακή Γρίβα, όταν εκείνη ζήτησε περιπολικό, φοβούμενη για τη ζωή της επειδή ο δράστης της δολοφονίας της την παρακολουθούσε, πως το «περιπολικό δεν είναι ταξί».

«Να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, την 1η Απριλίου 2024, ενεργώντας από πρόθεση διά παραλείψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργειες για την αποτροπή του αποτελέσματος, και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους, από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος», τονίζει η εισαγγελέας, η οποία θεωρεί επίσης πως πρέπει να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που έχουν επιβληθεί στους κατηγορουμένους μέχρι τη δίκη τους.

«Κανένας δεν έπραξε το καθήκον του. Γιατί αν είχαν πράξει το καθήκον τους, η κόρη μου θα ήταν εδώ δίπλα μου», έχει δηλώσει ο πατέρας της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα.