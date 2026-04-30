Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι καταναλωτές καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν.

Ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην παρουσίαση του σκευάσματος ‘DIAFORM RX’, 20 caps, τo οποίo διαφημίζεται στο διαδίκτυο ως φάρμακο για την θεραπεία των συμπτωμάτων του διαβήτη, μειώνει τα επίπεδα σακχάρου και ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση. Το σκεύασμα αυτό δεν είναι εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, και ως εκ τούτου δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του.

To ‘DIAFORM RX’, 20 caps’, διαφημίζεται και διακινείται στη χώρα μας διαδικτυακά μέσω ιστοσελίδων παρανόμως, αλλά και από την διαδικτυακή πλατφόρμα facebook, ενώ η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του ή τη διακίνησή του στην ελληνική αγορά είναι άγνωστη.

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους τo σκεύασμα DIAFORM RX’, 20 caps’, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.