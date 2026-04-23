Η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Ο ΕΟΦ με ανακοίνωση που εξέδωσε ενημερώνει τους καταναλωτές για μια σειρά σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής που διακινούνται ευρέως μεταξύ άλλων και μέσω διαδικτύου αποτελώντας κίνδυνο για την υγεία.

Ειδικότερα, εφιστά την προσοχή στην διακίνηση του προϊόντος 4S (κάψουλες) (ΣΥΝ. 1), που προωθείται για την απώλεια βάρους. Όπως προέκυψε από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Γερμανίας το προϊόν αυτό περιέχει τη δραστική ουσία σιβουτραμίνη και φαινολοφθαλεΐνη, χωρίς σχετική αναφορά στην επισήμανσή του. Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε τoν Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας. Η φαινολοφθαλεΐνη θεωρείται πιθανώς καρκινογόνος ουσία και δεν είναι εγκεκριμένη για χρήση σε φάρμακα. Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το προϊόν καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να το απομακρύνουν άμεσα.

Απαγόρευση διάθεσης των συμπληρωμάτων διατροφής YAVA LABS – FAT BURNER BLUEBERRY και YAVA LABS – FAT BURNER COLA

Παράλληλα ανακοινώθηκε η απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης των συμπληρωμάτων διατροφής YAVA LABS – FAT BURNER BLUEBERRY και YAVA LABS – FAT BURNER COLA της εταιρείας YAVA NUTRITION Sp. Z.o.o, Πολωνίας (παραγωγός), μετά από ενημέρωση ότι περιέχουν υψηλή συγκέντρωση καφεΐνης και πράσινου τσαγιού χωρίς να υπάρχει το απαιτούμενο κείμενο για την παρουσία επιγαλλοκατεχίνης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1925/2006. Η προμήθεια του παραπάνω προϊόντος έγινε μέσω της ίδιας εταιρείας.

Προειδοποίηση για 6 επικίνδυνα σκευάσματα που περιέχουν σιλδεναφίλη

Ο ΕΟΦ ανακοινώνει ότι, έπειτα από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Γερμανίας, Ισπανίας και της Ιταλίας και κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου, τα προϊόντα BABA BERATAN HERBAL MIXTURE, GENTLE DMP DOMIPA HERBAL MIXTURE, BITKISEL KARISIMLI EPIMEDYUMLU MACUN, LA PEPA NEGRA, ROYAL HONEY, ROYAL HONEY VIP βρέθηκαν να περιέχουν την μη επισημασμένη, δραστική φαρμακευτική ουσία σιλδεναφίλη, η οποία συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα, γεγονός που καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση επικίνδυνη για την υγεία του χρήστη. Εφιστάται οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την αγορά τέτοιων προϊόντων από όπου και αν προέρχονται και κυρίως μέσω διαδικτύου, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.