«Θεωρώ πολύ προβληματικό το γεγονός ότι στενοί συνεργάτες του κ. Τσίπρα δήλωσαν ότι δεν θεωρούν όμορο χώρο το ΠΑΣΟΚ», είπε ο Μιχάλης Κατρίνης.

«Θεωρώ ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα θα μπορούσε να δει και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να θεωρηθεί ότι θα μπορούσε να είναι ένας συνομιλητής, να δούμε σε ποια σημεία διαφωνούμε», είπε ο Μιχάλης Κατρίνης στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha989.

«Θεωρώ πολύ προβληματικό το γεγονός ότι στενοί συνεργάτες του κ. Τσίπρα δήλωσαν ότι δεν θεωρούν όμορο χώρο το ΠΑΣΟΚ, όταν ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός κατά τις παρουσιάσεις του βιβλίου του εμφανιζόταν να επιδίωκε να συγκροτηθεί ένα μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξαφνικά αλλάζει στρατηγική», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν αντίπαλο τη ΝΔ. Θα περιμένουμε να αποτυπωθούν τα εκλογικά αποτελέσματα και μετά θα απευθύνουμε κάλεσμα σε προοδευτικές δυνάμεις, ώστε να δούμε αν υπάρχουν δυνατότητες για συζήτηση», συνέχισε.

«Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν είμαστε όμοροι χώροι με τον κ. Τσίπρα», πρόσθεσε και αναρωτήθηκε εάν η ΕΛΑΣ δεν θέλει να συζητήσει με το ΠΑΣΟΚ , τότε θα θέλει να συζητήσει με τον κ. Βαρουφάκη και την κ. Κωνσταντοπούλου;

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