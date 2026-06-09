Το γεγονός ότι το εργοστάσιο παρήγαγε το συγκεκριμένο σχέδιο για μόλις λίγα χρόνια εξηγεί γιατί τα μπολ Cathrineholm με λωτό θεωρούνται σήμερα συλλεκτικά αντικείμενα.

Η εύρεση δημιουργικών τρόπων για να εντάξει κανείς τo μοντερνο σχεδιασμό στην κουζίνα του μπορεί να είναι τόσο απλή όσο το να «αρπάξει» τα κατάλληλα σκεύη από το τοπικό κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών. Τα μπολ Cathrineholm με το σχέδιο λωτού, ένα ιδιαίτερα δημοφιλές σχέδιο πιάτων της δεκαετίας του 1960, θεωρούνται σήμερα ιδιαίτερα συλλεκτικά. Αν δεν είστε αρκετά τυχεροί ώστε να τα έχετε κληρονομήσει από κάποιο μέλος της οικογένειας, αξίζει να αναζητήσετε αυτά τα δυσεύρετα εμαγιέ μπολ σε παλαιοπωλεία και thrift stores. Πρόκειται για μια αυθεντικά ρετρό αισθητική κουζινικών σκευών, με έντονα, ζωηρά χρώματα και καθαρές, κομψές γραμμές.

Η ονομασία Cathrineholm προέρχεται από ένα νορβηγικό εργοστάσιο που παρήγαγε εμαγιέ σκεύη από το 1907 έως το κλείσιμό του το 1972. Το εμβληματικό σχέδιο λωτού, που παραγόταν μεταξύ 1962 και 1965, αποτέλεσε βασικό στοιχείο της επιτυχίας της σκανδιναβικής αυτής μάρκας τη δεκαετία του ’60 και αργότερα. Το γεγονός ότι το εργοστάσιο παρήγαγε το συγκεκριμένο σχέδιο για μόλις λίγα χρόνια εξηγεί γιατί τα μπολ Cathrineholm με λωτό θεωρούνται σήμερα συλλεκτικά αντικείμενα. Ανάλογα με τον τύπο και την κατάστασή τους, πωλούνται σε πλατφόρμες όπως το Etsy και το eBay από περίπου 68 έως 249 δολάρια σύμφωνα με το housedigest.com.

Συμβουλές για να αναγνωρίσετε τα μπολ με λωτό

Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που βοηθούν στον εντοπισμό αυτών των ρετρό μπολ της δεκαετίας του ’60 σε ένα κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών. Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι φυσικά το μοτίβο του λωτού. Το σχέδιο αυτό στα Cathrineholm εμαγιέ σκεύη έχει μορφή φύλλων λωτού με φαρδύτερη κορυφή και στενότερη βάση, που θυμίζει πέταλο λουλουδιού. Η απουσία λογοτύπου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το αντικείμενο δεν είναι αυθεντικό, καθώς ορισμένα κομμάτια δεν φέρουν σφραγίδα στο κάτω μέρος. Γι’ αυτό απαιτείται προσεκτικός έλεγχος και των υπόλοιπων χαρακτηριστικών.

Η Cathrineholm παρήγαγε επίσης πιάτα, σκεύη μαγειρικής και τσαγιέρες με το ίδιο μοτίβο. Τα μπολ κυκλοφορούσαν αρχικά σε έξι διαφορετικά μεγέθη, από 3 έως 11 ίντσες. Οι χρωματικοί συνδυασμοί περιλάμβαναν έντονες αποχρώσεις σε συνδυασμό με λευκό, είτε στα φύλλα του λωτού είτε στο φόντο. Υπήρχαν επίσης συνδυασμοί όπως τιρκουάζ με γαλάζιο, αλλά και λάιμ πράσινο με κίτρινο. Ωστόσο, ο πιο χαρακτηριστικός συνδυασμός ήταν τα λευκά μοτίβα λωτού πάνω σε έντονα χρωματιστή βάση, όπως πορτοκαλί, κόκκινο, γαλάζιο ή ροζ.

Αν καταφέρετε να βρείτε ένα τέτοιο συλλεκτικό μπολ, απαιτείται προσεκτική συντήρηση. Για τον καθαρισμό εμαγιέ σκευών όπως τα Cathrineholm μπολ προτείνεται η χρήση δισκίων καθαρισμού οδοντοστοιχιών, ώστε να αποφευχθούν γρατζουνιές και φθορές.

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Αν και πρόκειται για αντικείμενα που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, συνιστάται ήπια μεταχείριση λόγω της παλαιότητάς τους και της συλλεκτικής τους αξίας.