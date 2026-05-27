Έως τις 27 Αυγούστου σε ισχύ η απόφαση του ΕΟΦ.

Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει προσωρινά τις παράλληλες εξαγωγές και την ενδοκοινοτική διακίνηση για 82 φάρμακα, έπειτα από αξιολόγηση των στοιχειών επάρκειάς τους στην αγορά.

Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ από σήμερα, Τετάρτη και ισχύει για τρεις μήνες, δηλαδή έως τις 27 Αυγούστου. «Ο ΕΟΦ επιτηρεί την επάρκεια της αγοράς σε φάρμακα. Σε περίπτωση μεταβολής των δεδομένων επάρκειας, η παρούσα υπόκειται σε ολική ή μερική άρση, τροποποίηση ή παράταση της διάρκειας ισχύος της ή αντικατάστασή της με νεότερη απόφαση», επισημαίνει ο Οργανισμός.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει για όλα φαρμακευτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα έπειτα από έγκριση του ΕΟΦ για έκτακτη εισαγωγή ή με απόφαση κατ' εξαίρεση κυκλοφορίας με ξενόγλωσση επισήμανση.

«Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην Ελλάδα κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη νόμιμη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Τέλος, ο Οργανισμός υπογραμμίζει πως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του «θα παρακολουθεί την επάρκεια της αγοράς και θα διερευνά την περιορισμένη διαθεσιμότητα και τις διακοπές κυκλοφορίας που κοινοποιούνται από κατόχους αδείας κυκλοφορίας, ασθενείς, επαγγελματίες υγείας. Επίσης θα συνεχίσει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να μην λείπουν φαρμακευτικά προϊόντα και δραστικές ουσίες από την αγορά και να μην προκαλείται θεραπευτικό κενό».

