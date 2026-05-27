Την έναρξη της χθεσινής εκπομπής του Κώστα Τσουρού σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου με την ομάδα της.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο Κώστας Τσουρός ξεκίνησε την εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ‘χουμε», με έναν αναπάντεχο τρόπο και χωρίς να ακούγεται μουσική, γεγονός που σχολιάστηκε από την Κατερίνα Καινούργιου και την ομάδα της «Super Κατερίνα».

Ο παρουσιαστής με αυτόν τον τρόπο θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στις τηλεοπτικές εκπομπές και τους συναδέλφους του που σχολιάζουν την παρουσία του και την εκπομπή του.

Ωστόσο, η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τρίτης, τόνισε ότι ο Κώστας Τσουρός έχει σταθεί με ψυχραιμία και αξιοπρέπεια απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετώπισε την φετινή τηλεοπτική σεζόν.

«Η αλήθεια είναι ότι ψύχραιμος και αξιοπρεπής στάθηκε! Δεν ξέρω με τόσα δημοσιεύματα, με τόσες εντάσεις μέσα στο σταθμό, με συνεργάτες να λένε διάφορα… άλλος πώς θα είχε αντιδράσει. Τέρας ψυχραιμίας! Το τήρησε και ήταν πολύ αξιοπρεπής».

Σε άλλο σημείο ωστόσο, αναφέρθηκε στην επιλογή του τραγουδιού, με τον συνεργάτη της στο πάνελ να συμφωνεί: «Το «κάνε μία έξοδο μεγάλη τα πλήθη μάγεψε και πάλι», ακούστηκε λίγο ψωνίστικο… Δεν γίνεται (σ.σ να αλλάξει το τραγούδι). Μπορεί να ετοιμάζει κάτι καλύτερο για την Παρασκευή. Σκέψου πώς νιώθει, και όλη η ομάδα. Είναι πολύ καλοί συνεργάτες όλοι, πιστεύω όλοι θα αξιοποιηθούν. Θεωρώ ότι από αυτούς που βλέπω κανείς δεν θα μείνει χωρίς δουλειά».

Η απάντηση του Κώστα Τσουρού

Από την πλευρά του ο παρουσιαστής, το απόγευμα της Τρίτης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Στη μούγκα σήμερα παιδιά. Δεν βάλαμε τραγούδι γιατί πολλοί συνάδελφοι λένε ότι κουράστηκαν απ’ τα τραγούδια που βάζουμε στην έναρξη… Πραγματικά τι άλλο θα πείτε φέτος. Τι άλλο θα πείτε; Τι άλλο θα κατεβάσει το κεφάλι σας. Είναι θλιβερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει φέτος και από την πρώτη μέρα! Αγαπητοί συνάδελφοι λίγο υπομονή και αυτό που ευχόσαστε από την πρώτη μέρα θα συμβεί την Παρασκευή».

Όσα δήλωσε σήμερα η Κατερίνα Καινούργιου

Το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου, η Κατερίνα Καινούργιου, απορημένη, σχολίασε την χθεσινή έναρξη της εκπομπής σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα μου τα χαλάει πολύ, γιατί εγώ εχθές έλεγα πόσο αξιοπρεπής είναι, πόσο κύριος είναι. Κώστα μου, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει συνάδελφος – τουλάχιστον από αυτούς που γνωρίζω εγώ – που να εύχεται το τέλος μιας εκπομπής. Στη θέση που είσαι εσύ μπορεί αύριο να είμαι εγώ, ο άλλος… Τώρα, εμείς, μόνο τα καλύτερα έχουμε πει για εσένα. Πόσο αξιοπρεπής είσαι και ότι είσαι τέρας ψυχραιμίας. Αν έμεινες ότι μπορεί να κάναμε μία πλάκα με το τραγούδι… Δεν ξέρω παιδιά είπαμε κάτι που δεν έπρεπε;».

Από την πλευρά του, ο συνάδελφος της Κατερίνας Καινούργιου απάντησε: «Είπα εγώ ότι κουράστηκα με τα τραγούδια αυτά που είναι σπόντες και αυτό το είπε, ότι πάει για συναδέλφους που είπα ότι κουράστηκαν. Και εγώ το είπα για καλό. Ότι επειδή είναι τέρας ψυχραιμίας, δεν χρειάζεται να βάζει λυπητερά τραγούδια… Πες τα κάποια στιγμή…», ανέφερε μεταξύ άλλων.

