Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πιστεύουν πως οι σχέσεις με την Ουάσιγκτον θα βελτιωθούν μόλις ο Ντόναλντ Τραμπ αποχωρήσει από το αξίωμά του, αλλά στο μεταξύ εμφανίζονται όλο και πιο έτοιμοι να προστατεύσουν τους εαυτούς τους απέναντι στην αναξιοπιστία των ΗΠΑ.

Η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων σε μια αμερικανική «εγγύηση ασφάλειας» έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό, σύμφωνα με έρευνα, καθώς μόλις ένας στους 10 ανθρώπους σε 15 χώρες βλέπει τις ΗΠΑ ως σύμμαχο, ενώ η πλειοψηφία σε όλες τις υπόλοιπες αμφιβάλλει ότι η Ουάσιγκτον θα έσπευδε σε βοήθειά τους σε περίπτωση επίθεσης.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR) ενόψει των κρίσιμων συνόδων κορυφής της G7 και του ΝΑΤΟ στη Γαλλία και την Τουρκία τις επόμενες εβδομάδες, αποκάλυψε «βαθιά ευρωπαϊκή δυσπιστία προς τις ΗΠΑ», σύμφωνα με τους συντάκτες της.

Έδειξε επίσης ότι, ενώ πολλοί Ευρωπαίοι πιστεύουν πως οι σχέσεις με την Ουάσιγκτον θα βελτιωθούν μόλις ο Ντόναλντ Τραμπ αποχωρήσει από το αξίωμά του, στο μεταξύ εμφανίζονται όλο και πιο έτοιμοι να προστατεύσουν τους εαυτούς τους απέναντι στην αναξιοπιστία των ΗΠΑ, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή άμυνα.

Η επιθετικότητα του αμερικανού προέδρου στη Μέση Ανατολή, οι απειλές κατά της Γροιλανδίας, οι απειλές για απόσυρση στρατευμάτων από ευρωπαϊκές βάσεις και ο σκεπτικισμός του για το μέλλον του ΝΑΤΟ έχουν επίσης ωθήσει σε έναν αυξανόμενο ευρωπαϊκό πραγματισμό, αναφέρει η έκθεση.

«Σε ολόκληρη την ήπειρο, υπάρχει σαφής υποστήριξη για τη μείωση της εξάρτησης από την Ουάσιγκτον», δήλωσε η Γιάνα Κομπζόβα, συντάκτρια της έκθεσης και ανώτερη πολιτική ερευνήτρια του ECFR. «Οι Ευρωπαίοι είναι όλο και πιο ανοιχτοί σε υψηλότερες αμυντικές δαπάνες και, κυρίως, δείχνουν έναν εντυπωσιακό βαθμό εμπιστοσύνης στο ότι οι γειτονικές χώρες θα έσπευδαν σε βοήθειά τους σε περίπτωση κρίσης».

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Ο Παβέλ Ζέρκα, επίσης συντάκτης της έκθεσης και ανώτερος πολιτικός ερευνητής του ECFR, δήλωσε ότι η ξεκάθαρη απαίτηση του κοινού για μεγαλύτερη αυτονομία και η ανάγκη θωράκισης έναντι των αμυντικών εγγυήσεων των ΗΠΑ έχουν «δημιουργήσει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τους ηγέτες της Ευρώπης να προχωρήσουν περισσότερο και ταχύτερα» στα θέματα ασφάλειας.

Τα δεδομένα της δημοσκόπησης

Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε δημοσκόπηση που διεξήχθη τον Μάιο σε Αυστρία, Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο, έδειξε ότι κατά μέσο όρο μόλις το 11% των ερωτηθέντων σε όλες τις χώρες θεωρεί πλέον τις ΗΠΑ σύμμαχο που «μοιράζεται τα συμφέροντα και τις αξίες μας».

Το ποσοστό αυτό συγκρίνεται με το 16% πριν από έξι μήνες και το 22% τον Νοέμβριο του 2024. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι οι ΗΠΑ αποτελούν πλέον έναν «αναγκαίο εταίρο», αν και το 13% του ευρωπαϊκού κοινού δήλωσε ότι θεωρεί τις ΗΠΑ ανταγωνιστή και το 12% άμεσο αντίπαλο.

Οι πλειοψηφίες σε κάθε χώρα δεν είναι πλέον σίγουρες ότι οι ΗΠΑ θα τους βοηθούσαν σε περίπτωση επίθεσης. Εκτός από τη Βουλγαρία, οι περισσότεροι άνθρωποι - συμπεριλαμβανομένων χωρών με μεγάλα ακροδεξιά κόμματα όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Σουηδία - πιστεύουν ότι «τουλάχιστον κάποιες ευρωπαϊκές χώρες» θα τους βοηθούσαν σε ένα τέτοιο σενάριο.

Αμυντικές δαπάνες και κοινός δανεισμός

Οι Ευρωπαίοι είναι πλέον κατά μέσο όρο 4% πιο πιθανό να υποστηρίξουν υψηλότερες εθνικές αμυντικές δαπάνες σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με την έρευνα, με την Ιταλία να είναι η μόνη χώρα όπου η ξεκάθαρη πλειοψηφία παραμένει αντίθετη.

Κατά μέσο όρο, το 47% των ερωτηθέντων υποστήριξε την ιδέα του συλλογικού δανεισμού της ΕΕ για τη χρηματοδότηση μεγαλύτερων αμυντικών δαπανών, με το 35% να αντιτίθεται. Η υποστήριξη ήταν ισχυρότερη στην Πορτογαλία (59%), τη Δανία (56%), την Ολλανδία (55%) και την Ισπανία.

Σχεδόν σε κάθε χώρα που συμμετείχε στη δημοσκόπηση, οι περισσότεροι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η χώρα τους θα πρέπει να μειώσει τη στρατηγική της εξάρτηση από το αμερικανικό στρατιωτικό υλικό. Οι υποστηρικτές της λογικής «αγοράζετε ευρωπαϊκά» ήταν περισσότεροι στη Δανία (75%), την Ολλανδία (72%), τη Σουηδία (70%), την Πορτογαλία (69%), τη Γαλλία (66%), την Ελβετία (64%), το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία (και οι δύο 62%).

Ωστόσο, υπήρξε αισθητά λιγότερη υποστήριξη για την ιδέα της περικοπής των εγχώριων δημόσιων δαπανών προκειμένου να πληρωθούν οι αυξημένοι εθνικοί αμυντικοί προϋπολογισμοί, με την ισχυρότερη αντίθεση να καταγράφεται στην Ιταλία (63%), την Αυστρία (59%), τη Γερμανία (56%), την Ισπανία (54%) και τη Δανία (52%).

Υπήρξε επίσης μικρή υποστήριξη (29%) για την αντικατάσταση του ΝΑΤΟ από ένα νέο αμυντικό σώμα αποκλειστικά της ΕΕ. Η κυρίαρχη άποψη σχεδόν σε κάθε χώρα, εκτός από τη Βουλγαρία, ήταν ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης «πιθανότατα θα βελτιωθούν» μόλις αποχωρήσει ο Τραμπ - μια άποψη που συμμερίζεται το 60% ή περισσότερο στη Γαλλία, την Ισπανία, τη Δανία, την Ολλανδία και τη Σουηδία.

Ρωσική ενέργεια και Ουκρανία

Παρά το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, το 44% των Ευρωπαίων δήλωσε ότι θα ήταν μια «μάλλον κακή» ή «πολύ κακή» ιδέα να ξαναρχίσουν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Ωστόσο, η φιλοδοξία της Ουκρανίας να ενταχθεί στην ΕΕ συνεχίζει να διχάζει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη: Οι ερωτηθέντες σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Αυστρία, η Γερμανία, ακόμη και η Εσθονία (ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Κιέβου), είναι πιο πιθανό να αντιταχθούν στην εισδοχή της Ουκρανίας «στο παρόν πλαίσιο» παρά να την υποστηρίξουν.

Πηγή: Guardian