Από τις πιο δυνατές στιγμές της διοργάνωσης ήταν όταν οι Δημήτρης Μακαλιάς και Ζήσης Ρούμπος χάρισαν ένα εκρηκτικό StandUp Comedy Show γεμάτο χιούμορ, αυθορμητισμό και ασταμάτητη ενέργεια.

Με μια δυναμική παρουσία αφιερωμένη στην ανθρώπινη ενέργεια και σε όλα όσα μας κινητοποιούν καθημερινά, η ZeniΘ συμμετείχε στο BeWell Festival 2026 των Σάκη Τανιμανίδη και Χριστίνας Μπόμπα, τη μεγαλύτερη fitness & wellness διοργάνωση της Ευρώπης, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας, κίνησης και ψυχαγωγίας για χιλιάδες επισκέπτες.

Για δύο ημέρες, το περίπτερο της ZeniΘ αποτέλεσε έναν ζωντανό χώρο εμπειριών, όπου το κοινό είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε πρωτότυπες δράσεις που συνέδεσαν την κίνηση, τη δημιουργικότητα, τη διατροφή, τη σύνδεση με τους άλλους και τη διασκέδαση σε μία ενιαία γιορτινή εμπειρία. Μετασχηματίζοντας την ανθρώπινη ενέργεια των επισκεπτών, η ZeniΘ τους προσέφερε την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον κόσμο της ενέργειας και να γνωρίσουν σύγχρονες ενεργειακές λύσεις που μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινότητά τους, με έναν άμεσο και βιωματικό τρόπο.

Ένα ταξίδι ανθρώπινης ενέργειας μέσα από 5 διαδραστικές εμπειρίες:

Πρώτη στάση: Το Multiverse της ZeniΘ. Το ταξίδι στον κόσμο της ενέργειας ξεκινούσε από το Multiverse της ZeniΘ, όπου μικροί και μεγάλοι ανακάλυπταν διαφορετικές εκφάνσεις της ανθρώπινης ενέργειας μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες και βιωματικές εμπειρίες.

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Δεύτερη στάση: Το «Ζεν ή Δεν;». Στο Zen Energy Kiosk, οι επισκέπτες συμμετείχαν στο «Ζεν ή Δεν;», ένα σύντομο και ευχάριστο quiz προσωπικότητας πέντε ερωτήσεων, απαντώντας σε καθημερινά και οικεία σενάρια προκειμένου να ανακαλύψουν τον δικό τους ενεργειακό τύπο - από τον ZEN Master έως τον Adrenaline Junkie ή τον Chill Traveler.

Τρίτη στάση: Το Energy Generator Challenge. Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκέντρωσε το Energy Generator, όπου κάθε πεταλιά στο ειδικά διαμορφωμένο ποδήλατο μετατρεπόταν συμβολικά σε kWh, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις αντοχές και την ενέργειά τους μέσα από ένα δυναμικό challenge, με τρεις μεγάλους νικητές να κερδίζουν το ρεύμα της χρονιάς.

Τέταρτη στάση: Γεύση, ευεξία και ισορροπία. Η εμπειρία συνεχίστηκε με δράσεις αφιερωμένες στη φροντίδα σώματος και πνεύματος. Ο chef Σταύρος Βαρθαλίτης παρουσίασε εύκολες και θρεπτικές συνταγές μέσα από τα ZeniΘ Energy Tips, αναδεικνύοντας πώς μικρές καθημερινές συνήθειες μπορούν να ενισχύσουν την ισορροπία και την ευεξία. Παράλληλα, το Couple Yoga Challenge με τη Μαρία Μαγκανάρη και την ομάδα της έφερε το κοινό πιο κοντά μέσα από μια εμπειρία συνεργασίας, συγκέντρωσης και αρμονίας, αναδεικνύοντας τη δύναμη της σύνδεσης και της εσωτερικής ισορροπίας.

Πέμπτη στάση: Δημιουργικότητα και έκφραση. Το φεστιβαλικό κλίμα απέκτησε ακόμη πιο δημιουργικό χαρακτήρα μέσα από τα ιδιαίτερα ZeniΘ tattoos του Sake Tattoo Crew, τα οποία έγιναν σημείο έκφρασης, παιχνιδιού και προσωπικού στιλ για τους επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου.

Από τις πιο δυνατές στιγμές της διοργάνωσης ήταν η μεγάλη εμφάνιση της ZeniΘ στην κεντρική σκηνή του φεστιβάλ, όπου οι Δημήτρης Μακαλιάς και Ζήσης Ρούμπος χάρισαν ένα εκρηκτικό StandUp Comedy Show γεμάτο χιούμορ, αυθορμητισμό και ασταμάτητη ενέργεια. Με απολαυστικές ιστορίες από την καθημερινότητα, αυτοσαρκασμό και ξεκαρδιστικές αναφορές στις καταστάσεις που «φορτίζουν» αλλά και «αποφορτίζουν» τον σύγχρονο άνθρωπο, οι δύο κωμικοί ξεσήκωσαν το κοινό και δημιούργησαν μία από τις πιο ζωντανές και διαδραστικές στιγμές του φεστιβάλ.

Την Κυριακή, μια ακόμα έκπληξη περίμενε τους επισκέπτες, όταν το περίπτερο της ZeniΘ πλημμύρισε από τον παλμό του αθλητισμού, με την παρουσία παικτών της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οι αθλητές μετέφεραν την ένταση και τη δυναμική του γηπέδου στο φεστιβάλ, φωτογραφήθηκαν με επισκέπτες, υπέγραψαν αυτόγραφα και συμμετείχαν σε μοναδικές στιγμές αλληλεπίδρασης με μικρούς και μεγάλους φίλους της ομάδας. Παράλληλα, μοίρασαν αποκλειστικά vouchers για τα καταστήματα της ZeniΘ, προσφέροντας ειδικά προνόμια και δίνοντας ακόμη περισσότερη αξία στην εμπειρία των επισκεπτών.

Ο Julien Bettinger, Retail Director της ZeniΘ, δήλωσε σχετικά: «Στη ZeniΘ, βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους, προσφέροντας ενεργειακές λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο απλή, πιο αποδοτική και πιο φωτεινή. Παράλληλα, μέσα από τα σταθερά τιμολόγια 24μηνης διάρκειας και τις σύγχρονες ενεργειακές προτάσεις μας, δίνουμε στους πελάτες τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν προνομιακές τιμές, μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα στο ενεργειακό τους κόστος, απολαμβάνοντας παράλληλα σημαντικά οφέλη και περισσότερη σιγουριά στον προγραμματισμό των αναγκών τους. Για εμάς, η ενέργεια αποτελεί κινητήριο δύναμη για να εξελισσόμαστε, να μοιραζόμαστε και να διαμορφώνουμε ένα καλύτερο, πιο βιώσιμο μέλλον. Μέσα από τη συμμετοχή μας στο BeWell Festival εμπνεόμαστε από την ανθρώπινη ενέργεια και προσκαλούμε το κοινό να γνωρίσει την ενέργεια με έναν νέο, βιωματικό τρόπο, ως πηγή ευεξίας, σύνδεσης και ισορροπίας».