Μεταβιοτικά σε μορφή ζελε φαίνεται ότι μειώνουν την αιμορραγία των ούλων και ενισχύουν τη στοματική υγεία, σύμφωνα με νέα ιαπωνική μελέτη.

Αν και τα γλυκά σνακ συνήθως συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο για την υγεία των δοντιών, η συγκεκριμένη σύνθεση φαίνεται να λειτουργεί διαφορετικά, συμβάλλοντας στη μείωση της φλεγμονής και της αιμορραγίας των ούλων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Institute of Science Tokyo και δημοσιεύθηκε στο The Journal of Periodontology. Στόχος των ερευνητών ήταν να διαπιστώσουν αν υπάρχει ένας επιπλέον τρόπος πρόληψης της ουλίτιδας και της περιοδοντίτιδας, πέρα από τις βασικές πρακτικές της καθημερινής στοματικής υγιεινής, όπως το βούρτσισμα και το οδοντικό νήμα.

Στη μελέτη συμμετείχαν 116 ενήλικες με ήπια ουλίτιδα, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Για έξι εβδομάδες, οι μισοί κατανάλωναν δύο φορές την ημέρα ζελεδάκια που περιείχαν θερμικά αδρανοποιημένα βακτήρια, ενώ οι υπόλοιποι λάμβαναν εικονικό σκεύασμα (placebo), χωρίς να γνωρίζουν σε ποια ομάδα ανήκαν.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωσαν τα εμπλουτισμένα με βακτήρια ζελεδάκια παρουσίασαν αισθητή βελτίωση στην υγεία των ούλων. Συγκεκριμένα, μειώθηκε η αιμορραγία κατά την οδοντιατρική εξέταση, που είναι ένας από τους βασικούς δείκτες φλεγμονής των ούλων, από 17,6% σε 12,3%. Στην ομάδα του placebo η αντίστοιχη μείωση ήταν σαφώς μικρότερη από 18,9% σε 16,6%.

Οι ερευνητές επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν όχι ζωντανά προβιοτικά, αλλά θερμικά αδρανοποιημένα βακτήρια, γνωστά ως μεταβιοτικά (postbiotics) και συγκεκριμένα το είδος Lactiplantibacillus pentosus. Τα μεταβιοτικά θεωρούνται πιο σταθερά κατά την παραγωγή και συσκευασία προϊόντων, ενώ εξακολουθούν να ασκούν ευεργετικές επιδράσεις, είτε τροποποιώντας το μικροβίωμα της στοματικής κοιλότητας, είτε περιορίζοντας τη φλεγμονή.

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Παράλληλα, η μορφή του ζελε φαίνεται να προσφέρει ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Η μάσηση αυξάνει την παραγωγή σάλιου και παρατείνει την επαφή των δραστικών συστατικών με τους ιστούς του στόματος, γεγονός που ενδέχεται να ενισχύει τη δράση τους.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν επίσης ότι οι συμμετέχοντες δεν έλαβαν ειδικές οδηγίες για τη στοματική τους υγιεινή κατά τη διάρκεια της μελέτης, στοιχείο που καθιστά τα αποτελέσματα πιο αντιπροσωπευτικά των πραγματικών καθημερινών συνθηκών.

Ωστόσο τονίζουν ότι τα ευρήματα πρέπει να ερμηνευθούν με προσοχή. Η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ήταν μεν στατιστικά σημαντική, αλλά σχετικά περιορισμένη, γεγονός που δείχνει ότι τα ζελεδάκια δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το σωστό βούρτσισμα, το οδοντικό νήμα ή την τακτική παρακολούθηση από τον οδοντίατρο.

Αντίθετα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα συμπληρωματικό μέσο για τη διαχείριση της φλεγμονής των ούλων, ιδιαίτερα σε άτομα με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης περιοδοντικής νόσου.

Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει πλέον να διερευνήσει με ποιον ακριβώς βιολογικό μηχανισμό τα μεταβιοτικά συμβάλλουν στη μείωση της αιμορραγίας, καθώς και αν τα οφέλη διατηρούνται ή ενισχύονται έπειτα από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χρήσης.

Η αναζήτηση νέων προληπτικών παρεμβάσεων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εκτιμάται ότι έως το 2050 περίπου 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως θα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής περιοδοντικής νόσου.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι οι προσεγγίσεις που βασίζονται στα μεταβιοτικά μπορούν να αποτελέσουν μια επιπλέον επιλογή για την υποστήριξη της υγείας των ούλων και τη διαχείριση της ουλίτιδας.