Η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων προκαλεί πρόσθετη δαπάνη έως 3 εκατ. ευρώ.

Αυξημένες αποδοχές προβλέπει νέα κοινή υπουργική απόφαση για τους ωφελούμενους του ειδικού προγράμματος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της Υγείας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τη νέα απόφαση τροποποιείται η σχετική ΚΥΑ του 2016 και αναπροσαρμόζονται οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμένων. Ειδικότερα, για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης οι αποδοχές διαμορφώνονται έως τα 1.192 ευρώ, για την Τεχνολογική Εκπαίδευση έως τα 1.134 ευρώ, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έως τα 944 ευρώ και για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση έως τα 920 ευρώ.

Τι προβλέπεται για νυχτερινή εργασία και αργίες

Παράλληλα, η απόφαση ρυθμίζει τις αμοιβές για την εργασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο συμπλήρωσης της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής απασχόλησης σε υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Προβλέπεται ότι οι ωφελούμενοι μπορούν να απασχολούνται έως τέσσερις νύχτες και δύο αργίες ή Κυριακές τον μήνα.

Για τη νυχτερινή απασχόληση κατά τις εργάσιμες ημέρες, το μικτό ωρομίσθιο καθορίζεται σε 2,64 ευρώ για την κατηγορία ΠΕ, 2,52 ευρώ για την ΤΕ, 2,14 ευρώ για τη ΔΕ και 1,97 ευρώ για την ΥΕ. Αντίστοιχα, για ημερήσια και νυχτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, το μικτό ωρομίσθιο διαμορφώνεται σε 3,30 ευρώ για την ΠΕ, 3,15 ευρώ για την ΤΕ, 2,67 ευρώ για τη ΔΕ και 2,47 ευρώ για την ΥΕ.

Η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων προκαλεί πρόσθετη δαπάνη έως 3 εκατ. ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ. Από το συνολικό ποσό, έως 875.000 ευρώ αφορούν το 2026, έως 1,5 εκατ. ευρώ το 2027 και έως 625.000 ευρώ το 2028.