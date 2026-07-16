Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έως το 2030.

Στα 4,20 ευρώ ανά νέα μετοχή αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή διάθεσης στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 250 εκατ. ευρώ, της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η τιμή διάθεσης διαμορφώνεται μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών έως και τις 15 Ιουλίου 2026. Οι εντολές που είχαν υποβληθεί μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία αντιστοιχούσαν σε ζήτηση για αριθμό μετοχών μεγαλύτερο από εκείνον των νέων μετοχών που διατίθενται στην τιμή των 4,20 ευρώ ανά μετοχή.

ΑΜΚ 250 εκατ. ευρώ για το επενδυτικό πλάνο έως το 2030

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έως το 2030, μέσω του οποίου η εταιρεία θέτει σε εφαρμογή ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά επενδυτικά προγράμματα των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας και της θέσης της στην ευρωπαϊκή αγορά αλουμινίου και χαλκού.

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους 850 εκατ. ευρώ έως το 2030. Από το ποσό αυτό, περίπου 455 εκατ. ευρώ αναμένεται να κατευθυνθούν σε τέσσερα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, η χρηματοδότηση των οποίων θα υποστηριχθεί και από τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της ΑΜΚ.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θέτει ως στόχο το προσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφωθεί σε επίπεδα μεταξύ 425 και 475 εκατ. ευρώ έως το 2030.

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Οι αγορές-στόχοι και η πολιτική μερισμάτων

Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νέο ψυχρό έλαστρο αλουμινίου, νέα μονάδα ανακύκλωσης και χύτευσης αλουμινίου, αντίστοιχη επένδυση στον κλάδο του χαλκού, καθώς και επεκτάσεις στις εγκαταστάσεις της ΧΑΛΚΟΡ στα Οινόφυτα. Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων, η συνολική παραγωγική δυναμικότητα του ομίλου εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά περίπου 29%.

Μέσω του νέου επενδυτικού κύκλου, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ επιδιώκει να αξιοποιήσει τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που δημιουργούν διεθνώς η ενεργειακή μετάβαση, η ηλεκτροκίνηση, η ανάπτυξη των data centers, η ενίσχυση των αμυντικών δαπανών και η στροφή προς την κυκλική οικονομία.

Έως το 2030, η εταιρεία στοχεύει σε σημαντική αύξηση των πωλήσεων αλουμινίου και χαλκού, διατηρώντας παράλληλα τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA κάτω από το 2. Παράλληλα, προβλέπει πολιτική διανομής μερίσματος που θα αντιστοιχεί στο 35% έως 45% των καθαρών κερδών, συνδυάζοντας την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος με τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας και την απόδοση αξίας στους μετόχους.