Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη, στις Σέρρες, μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, 24 Απριλίου 2026, ημεδαπός, ο οποίος ασκούσε καθήκοντα διαιτησίας αγώνων πολεμικής τέχνης, κατηγορούμενος για δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνων, πανελληνίου πρωταθλήματος.

Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου περιήλθαν πληροφορίες σύμφωνα με της οποίες ο κατηγορούμενος φέρεται να ζήτησε χρηματικό ποσό, προκειμένου να επηρεάσει την εξέλιξη και το αποτέλεσμα επικείμενων αγώνων προς όφελος δύο αθλητών.

Πιο αναλυτικά, με την καταβολή -1.000- ευρώ για τον καθένα, πέραν της διάκρισης, οι αθλητές θα εξασφάλιζαν την ένταξή τους στην Εθνική ομάδα, καθώς και μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία διακριβώθηκε ότι στο ξενοδοχείο όπου θα διέμενε ο κατηγορούμενος απεστάλη ταχυδρομικό δέμα με παραλήπτη τον ίδιο, το οποίο περιείχε –μεταξύ άλλων- το χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, ο κατηγορούμενος συνελήφθη μετά την παραλαβή του δέματος, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν τα χρήματα που περιείχε καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

