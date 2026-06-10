Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής της easy family of brands και επενδυτής στην EasyInfluencer.travel, επισήμανε πως η νέα πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σε ξενοδοχεία να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες μορφές προβολής.

Μια νέα πρωτοβουλία με επίκεντρο την ενίσχυση της διεθνούς προβολής του ελληνικού τουρισμού κάνει την εμφάνισή της στην αγορά, καθώς η EasyInfluencer.travel του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου ξεκινά τη λειτουργία της με στόχο να φέρει σε άμεση επαφή ελληνικά ξενοδοχεία και καταλύματα με creators από όλο τον κόσμο.

Η νέα πλατφόρμα, η οποία αποτελεί μέλος της easy family of brands, φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τη δυναμική των social media και της δημιουργίας αυθεντικού ψηφιακού περιεχομένου, προσφέροντας στις τουριστικές επιχειρήσεις ένα σύγχρονο εργαλείο προβολής χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων. Μέσω της υπηρεσίας, ξενοδοχεία και βίλες μπορούν να φιλοξενούν επιλεγμένους δημιουργούς περιεχομένου, οι οποίοι προβάλλουν τις εμπειρίες τους στα προσωπικά τους δίκτυα, ενισχύοντας τη διαδικτυακή παρουσία των προορισμών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η έναρξη της πλατφόρμας πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν προορισμούς μέσα από το Instagram, το TikTok αλλά και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που καθιστά την ψηφιακή προβολή καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων.

Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η EasyInfluencer.travel θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στην ελληνική αγορά, επιδιώκοντας να συμβάλει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς αναγνωρισιμότητας των ελληνικών καταλυμάτων.

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής της easy family of brands και επενδυτής στην EasyInfluencer.travel, υπογράμμισε ότι ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας και επισήμανε πως η νέα πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σε ξενοδοχεία κάθε μεγέθους να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες μορφές προβολής που επηρεάζουν τις ταξιδιωτικές αποφάσεις εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του που η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ξεκινά από την Ελλάδα ως μέρος της easy family of brands.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πλευρά του, ο Founder & CEO της EasyInfluencer.travel, Γιώργος Καραβοκύρης, σημείωσε ότι η διεκδίκηση της προσοχής των ταξιδιωτών δεν περιορίζεται πλέον στις μηχανές κρατήσεων, αλλά μεταφέρεται καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης. Όπως ανέφερε, στόχος της εταιρείας είναι να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε ελληνικό ξενοδοχείο και κατάλυμα, ανεξαρτήτως μεγέθους, να συμμετέχει ισότιμα στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα του τουρισμού.