Mega τζακ ποτ απόψε από το τζόκερ.

Μεγάλη κλήρωση απόψε από το τζόκερ το οποίο μοιράζει το ποσό των 8,1 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση θα γίνει στις 22:00 και μπορείτε να την δείτε εδώ (https://www.youtube.com/@AllwynGR.official/streams), ενώ η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 21:30.

Η συμμετοχή στο τζόκερ γίνεται σε καταστήματα Allwyn ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.