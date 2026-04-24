Σύμφωνα με τους αγρότες, άλυτα παραμένουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στις Σέρρες εμφανίζονται έτοιμοι να επιστρέψουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις, σχεδιάζοντας να στήσουν εκ νέου μπλόκο στον Προμαχώνα. Τρεις μήνες μετά την αποχώρησή τους από το συγκεκριμένο σημείο, όπου είχαν παραμείνει για συνολικά 54 ημέρες, πραγματοποίησαν σύσκεψη και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε νέες δράσεις από τις πρώτες ημέρες του Μαΐου.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αγρότες δηλώνουν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν παραμένουν άλυτα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ζητήματα με τα ΑΤΑΚ στα αγροτεμάχια, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς και οι καθυστερήσεις –ή ακόμη και η απουσία– πληρωμών σε επιδοτήσεις και αποζημιώσεις.

Με ανακοίνωση τους οι Αδέσμευτοι Αγροτικοί Σύλλογοι Σερρών-μπλόκο Προμαχώνα τονίζουν ότι «οι οικονομίες στα αντίστοιχα νοικοκυριά είναι σχεδόν κατεστραμμένες. Δεν υπάρχει άλλη ανοχή πλέον από τους Σερραίους αγρότες και κτηνοτρόφους. Η επιστροφή στους δρόμους είναι μονόδρομος».