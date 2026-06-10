Η διακριτική αποχώρηση δεν είναι απαραίτητα ένδειξη αγένειας.

Έχεις βρεθεί σε μια κοινωνική εκδήλωση, έχεις περάσει υπέροχα, αλλά μόλις έρθει η ώρα να φύγεις νιώθεις ότι δεν έχεις άλλη ενέργεια για αποχαιρετισμούς; Αν ναι, δεν είσαι ο μόνος.

Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να αποχωρούν διακριτικά από ένα πάρτι ή μια συνάντηση, χωρίς να αποχαιρετίσουν. Αν και συχνά αυτή η συμπεριφορά παρερμηνεύεται ως αγένεια ή αδιαφορία, η πραγματικότητα είναι συνήθως πολύ διαφορετική.

Η κοινωνικοποίηση απαιτεί ενέργεια. Κάθε συζήτηση, κάθε αλληλεπίδραση και κάθε στιγμή προσοχής καταναλώνει ένα μέρος από αυτό που συχνά αποκαλούμε «κοινωνική μπαταρία». Για κάποιους ανθρώπους, αυτή η μπαταρία εξαντλείται πιο γρήγορα, ακόμη κι αν απολαμβάνουν πραγματικά την παρέα και τη διασκέδαση.

Όταν η ενέργεια αρχίζει να μειώνεται, ο θόρυβος γίνεται πιο κουραστικός, οι συζητήσεις απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια και η ανάγκη για ηρεμία γίνεται όλο και πιο έντονη. Σε εκείνο το σημείο, ο παρατεταμένος αποχαιρετισμός μπορεί να μοιάζει με το πιο δύσκολο κομμάτι της βραδιάς.

Πολλοί έχουν βιώσει το εξής: ανακοινώνουν ότι φεύγουν και, αντί να βρεθούν στην έξοδο, καταλήγουν να συμμετέχουν σε ακόμη τρεις συζητήσεις, να καθυστερούν μισή ώρα ή και περισσότερο και τελικά να φεύγουν πολύ πιο κουρασμένοι απ' όσο θα ήθελαν.

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Με τον καιρό, κάποιοι αντιλαμβάνονται ότι αυτή η διαδικασία δεν τους εξυπηρετεί. Αντί να παραμένουν από υποχρέωση, επιλέγουν να αποχωρούν τη στιγμή που νιώθουν ότι η βραδιά έχει ολοκληρωθεί για τους ίδιους. Ίσως ευχαριστήσουν τον οικοδεσπότη νωρίτερα ή στείλουν ένα μήνυμα αργότερα, διατηρώντας έτσι την καλή ανάμνηση της βραδιάς.

Η εξήγηση που δίνει η ψυχολογία

Και αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία απ' όσο νομίζουμε.

Σύμφωνα με ψυχολογικές έρευνες, οι άνθρωποι τείνουν να θυμούνται μια εμπειρία κυρίως από τις πιο έντονες στιγμές της και από τον τρόπο με τον οποίο τελείωσε. Ένα όμορφο βράδυ που κλείνει με εξάντληση και πίεση μπορεί να αφήσει διαφορετική αίσθηση από το ίδιο βράδυ που τελειώνει την κατάλληλη στιγμή.

Γι' αυτό, η διακριτική αποχώρηση δεν είναι απαραίτητα ένδειξη αγένειας. Συχνά είναι ένας τρόπος αυτοφροντίδας και διαχείρισης ενέργειας. Είναι η επιλογή να διατηρήσει κανείς τη θετική εμπειρία ανέπαφη, αντί να εξαντλήσει τα τελευταία αποθέματα αντοχής του.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που κάποιος θα φύγει χωρίς πολλούς αποχαιρετισμούς, ίσως αξίζει να μην το εκλάβεις προσωπικά. Πιθανότατα δεν έφυγε επειδή δεν πέρασε καλά. Ίσως έφυγε ακριβώς επειδή πέρασε τόσο καλά, που ήθελε να κρατήσει αυτή την αίσθηση μέχρι το τέλος.