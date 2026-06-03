Για τα τέλη Ιουνίου είναι προγραμματισμένη να προχωρήσει και η αναδιανομή των 160 εκατ. ευρώ υπολοίπων από τη βασική ενίσχυση τα οποία θα χρηματοδοτήσουν με επί πλέον πόρους κυρίως τα οικολογικά σχήματα.

Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες με τις μεγάλες καθυστερήσεις της ΑΑΔΕ στις πληρωμές. Υπό κανονικές συνθήκες η ΑΑΔΕ θα πρέπει να πληρώσει 600 εκατ. ευρώ μέσα στον Ιούνιο. Οι καθυστερήσεις όμως τεράστιες. Για τα τέλη Ιουνίου είναι προγραμματισμένη να προχωρήσει και η αναδιανομή των 160 εκατ. ευρώ υπολοίπων από τη βασική ενίσχυση τα οποία θα χρηματοδοτήσουν με επί πλέον πόρους κυρίως τα οικολογικά σχήματα. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι τα 80 εκατ. ευρώ θα διοχετευτούν σε δράσεις που φιλοξενούνται και άλλες αροτραίες καλλιέργειες, πέρα από το βαμβάκι και το σιτάρι.

Η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί πληρωμή 160 εκ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης του 2025 σε παραγωγούς σιτηρών, βαμβακιού και κτηνοτρόφους.

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει η πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ, από το ποσό αυτό τα 80 εκατ. ευρώ θα πήγαιναν σε βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς μέσω οικολογικών σχημάτων, ενώ τα άλλα 80 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους, μέσω πρόσθετης βασικής ενίσχυσης και οικολογικών σχημάτων.

Όσον αφορά τα 80 εκατ. ευρώ προς τους κτηνοτρόφους, το μισό κονδύλι θα καταβληθεί από την προσαύξηση της βασικής ενίσχυσης και το άλλο μισό µέσω των οικολογικών σχηµάτων. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κατάθεσαν αίτηση για ένταξη στο οικολογικό σχήμα για τα δασολίβαδα (Δράση 31.5-Β) όλοι οι κτηνοτρόφοι αλλά όσοι διαθέτουν βοσκοτόπους μερικώς δασοσκεπείς (έως 40% κάλυψη δένδρων). Οπότε δεν αναμένεται να πληρωθούν όλοι αλλά μόνο όσοι έχουν ενταχθεί στο σχήμα.

Στην Βουλή ερώτηση Κόκκαλη προς Σχοινά

Ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαργαρίτη Σχοινά κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, ζητώντας σαφείς απαντήσεις για την τύχη των 160 εκατομμυρίων ευρώ που, σύμφωνα με κυβερνητικές δεσμεύσεις, προέρχονται από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης του 2025 και επρόκειτο να κατευθυνθούν στον πρωτογενή τομέα.

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Ο Λαρισαίος βουλευτής υπενθυμίζει ότι κατά τη συζήτηση σχετικής επίκαιρης ερώτησης τον Ιανουάριο του 2026, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου είχε διαβεβαιώσει πως τα συγκεκριμένα κονδύλια δεν θα επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα διανεμηθούν στους παραγωγούς. Μάλιστα, είχε ανακοινωθεί ότι περίπου 80 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς μέσω οικολογικών σχημάτων, ενώ άλλα 80 εκατ. ευρώ θα δοθούν στους κτηνοτρόφους, μέσω πρόσθετης βασικής ενίσχυσης και οικολογικών σχημάτων.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Κόκκαλης, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σαφής ενημέρωση ούτε για το ακριβές χρονοδιάγραμμα πληρωμών ούτε για τον τρόπο κατανομής των ποσών ανά κατηγορία δικαιούχων. Την ίδια ώρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος παραγωγής και σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση αποσαφήνιση των κυβερνητικών εξαγγελιών.

Στην ερώτησή του, ο ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να γνωστοποιήσει αναλυτικά πώς κατανέμονται τα 160 εκατ. ευρώ ανά κατηγορία δικαιούχων και καλλιέργειας, καθώς και ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα καταβολής των ενισχύσεων ανά μέτρο και ανά κατηγορία παραγωγών.

Ο κ. Κόκκαλης τονίζει ότι οι παραγωγοί δικαιούνται ξεκάθαρες απαντήσεις για χρήματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, προκειμένου να μπορέσουν να προγραμματίσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.