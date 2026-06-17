«Η αναγνώριση της γυναικοκτονίας δεν δημιουργεί “διακρίσεις”. Αναγνωρίζει μια συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα».

«Νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας τώρα», τονίζει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σε ανάρτηση, με την οποία σχολιάζει τη θέση που διατύπωσε το στέλεχος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρία Γρατσία, για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ερωτηθείσα για την αύξηση των γυναικοκτονιών και την αντιμετώπισή τους, μιλώντας στο Mega, η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού απάντησε μεταξύ άλλων: «Οι γυναίκες είναι αδύναμα θύματα τέτοιου είδους εγκλημάτων, αλλά θα πρέπει να σταθμίσουμε ότι η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια, ανεξάρτητα από το φύλο, άρα δεν πρέπει να εισάγονται διακρίσεις- στη νομοθετική αντιμετώπιση- οι οποίες να μην δικαιολογούνται αιτιολογημένα».

«Η αναγνώριση της γυναικοκτονίας δεν δημιουργεί “διακρίσεις”. Αναγνωρίζει μια συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα: ότι γυναίκες δολοφονούνται ακριβώς επειδή είναι γυναίκες που θεωρούνται κτήματα τους αντρός τους. Η ονομασία ενός φαινομένου δεν είναι συμβολισμός. Είναι προϋπόθεση για να το δεις, να το καταγράψεις, να το αντιμετωπίσεις», απαντά μέσω των social media ο Γαβριήλ Σακελλαρίδη, κάνοντας αναφορά στα θύματα των γυναικοκτονιών, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια αλυσίδα έμφυλης βίας που επαναλαμβάνεται με τραγική συχνότητα.

«Σήμερα σε συνέντευξή της, η Μαρία Γρατσία, στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού και στέλεχος του κόμματός της “Ελπίδα για τη Δημοκρατία”, δήλωσε: “Δεν πρέπει να εισάγονται διακρίσεις στη νομοθετική αντιμετώπιση, οι οποίες να μη δικαιολογούνται αιτιολογημένα”. Αλήθεια, δεν “δικαιολογείται αιτιολογημένα” η δολοφονία μιας γυναίκας που χάνει τη ζωή της ακριβώς επειδή είναι γυναίκα και θεωρείται “ιδιοκτησία” του συζύγου της;», διερωτάται ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.

«Σε πείσμα της κυβέρνησης, της ακροδεξιάς και όσων επιμένουν να κλείνουν τα μάτια μπροστά στην έμφυλη βία: Νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας τώρα», καταλήγει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

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Η ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη για τις γυναικοκτονίες

Μια ακόμη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, αυτή τη φορά στη Δράμα. Πριν λίγες μόνο ημέρες στην Καλαμάτα, άλλη μία γυναίκα, η Βασιλική δολοφονήθηκε και αυτή από τον σύζυγό της.

Δεν πρόκειται για ένα «μεμονωμένο περιστατικό», ούτε για «οικογενειακή τραγωδία», ούτε για«έγκλημα πάθους». Πρόκειται για μία ακόμη γυναικοκτονία σε μια αλυσίδα έμφυλης βίας που επαναλαμβάνεται με τραγική συχνότητα.

Κάθε γυναίκα που δολοφονείται επειδή διεκδίκησε την αυτονομία της, επειδή θέλησε να φύγει από μια σχέση, επειδή θεωρήθηκε «κτήμα» κάποιου άνδρα, είναι θύμα μιας βαθιάς πατριαρχικής αντίληψης που εξακολουθεί να υπάρχει στην κοινωνία μας.

Κι όμως, την ώρα που οι γυναικοκτονίες πολλαπλασιάζονται, η κυβέρνηση, τα κόμματα της ακροδεξιάς και διάφορες δημόσιες φωνές εξακολουθούν να αρνούνται την ανάγκη νομικής κατοχύρωσης του όρου «γυναικοκτονία».

Σήμερα σε συνέντευξή της, η Μαρία Γρατσία, στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού και στέλεχος του κόμματός της “Ελπίδα για τη Δημοκρατία”, δήλωσε: «Δεν πρέπει να εισάγονται διακρίσεις στη νομοθετική αντιμετώπιση, οι οποίες να μη δικαιολογούνται αιτιολογημένα».

Αλήθεια, δεν «δικαιολογείται αιτιολογημένα» η δολοφονία μιας γυναίκας που χάνει τη ζωή της ακριβώς επειδή είναι γυναίκα και θεωρείται «ιδιοκτησία» του συζύγου της;

Η αναγνώριση της γυναικοκτονίας δεν δημιουργεί «διακρίσεις». Αναγνωρίζει μια συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα: ότι γυναίκες δολοφονούνται ακριβώς επειδή είναι γυναίκες που θεωρούνται κτήματα τους αντρός τους.

Η ονομασία ενός φαινομένου δεν είναι συμβολισμός. Είναι προϋπόθεση για να το δεις, να το καταγράψεις, να το αντιμετωπίσεις.

Σε πείσμα της κυβέρνησης, της ακροδεξιάς και όσων επιμένουν να κλείνουν τα μάτια μπροστά στην έμφυλη βία:

Νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας τώρα.

{https://www.facebook.com/gabriel.sakellaridis/posts/pfbid0P7hExKj1GLt5H9n4um7qz4CNjFSXcef1BAiaFNUNfVzVdpneLMPhgmczYD5xMiCfl}