Σημεία από την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, αλλά και σαφές μήνυμα υπέρ της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, απηύθυνε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί, μέσω της Συνταγματικής Αναθεώρησης, να αλλάξει την πολιτική ατζέντα και να διαμορφώσει ένα πλαίσιο προσαρμοσμένο στις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για «συντηρητικές και αντιλαϊκές προβλέψεις» που δεν υπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας.

«Πυρά» για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και την κυβέρνηση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών έως τις 15 Ιουλίου, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να κινήσει τη διαδικασία εδώ και ενάμιση χρόνο.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην επιλογή του Μάκη Βορίδη για κυβερνητική θέση, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να διερευνώνται οι ευθύνες του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπογράμμισε επίσης ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ζητά συναίνεση, καθώς όπως είπε βαρύνεται με επανειλημμένες παραβιάσεις του Συντάγματος και του κράτους δικαίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο άρθρο 16 για την Ανώτατη Εκπαίδευση, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να ολοκληρώσει την υποβάθμιση της δημόσιας Παιδείας, ενώ για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία αξιοποίησε το υφιστάμενο πλαίσιο για να αποφύγουν υπουργοί τη λογοδοσία.

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«Όχι» σε απολύσεις στο Δημόσιο και στη «συνταγματοποίηση» της λιτότητας

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στοχοποιεί τους δημοσίους υπαλλήλους, καλλιεργώντας κοινωνικό αυτοματισμό με στόχο την προώθηση απολύσεων και ιδιωτικοποιήσεων δημοσίων υπηρεσιών.

Παράλληλα, επέκρινε την πρόταση για δημοσιονομικό κόφτη στο Σύνταγμα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσπάθεια «συνταγματοποίησης της λιτότητας».

Όπως ανέφερε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να δώσει τις απαιτούμενες 180 ψήφους για την αναθεώρηση, εκτιμώντας ότι οι ουσιαστικές αλλαγές προϋποθέτουν μια προοδευτική κυβέρνηση με ευρύτερη κοινωνική και πολιτική συναίνεση.

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το νέο θεσμικό πλαίσιο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι το κόμμα διαθέτει ήδη επεξεργασμένες προτάσεις για κρίσιμα ζητήματα, όπως η αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, η ενίσχυση των Ανεξάρτητων Αρχών, η προστασία των δημόσιων αγαθών και του ΕΣΥ, η στήριξη της οικογένειας και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της άμεσης δημοκρατίας.

«Είναι χρέος των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκη εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μήνυμα ενότητας στον προοδευτικό χώρο

Στο δεύτερο μέρος της εισήγησής του, ο κ. Φάμελλος εστίασε στην ανάγκη συνεργασίας και σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων ενόψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων.

Υπενθύμισε ότι η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία την πρόταση για διεύρυνση της προοδευτικής παράταξης, στηρίζοντας παράλληλα την πρωτοβουλία του Αλέξης Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του κόμματος.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η συγκρότηση ενός μεγάλου, ενωτικού και προοδευτικού ψηφοδελτίου που θα διεκδικήσει την πολιτική αλλαγή και την ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές.

Αιχμές για την εσωκομματική αμφισβήτηση

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άφησε αιχμές για στελέχη που αμφισβητούν δημόσια τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις τροφοδοτούν την εσωστρέφεια και απομακρύνουν το κόμμα από το βασικό πολιτικό ζητούμενο, που είναι η διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης.

«Κάνω τα πάντα για την ενότητα και θα συνεχίσω να το κάνω», ανέφερε, καλώντας βουλευτές και στελέχη να επικεντρωθούν στην υλοποίηση των συλλογικών αποφάσεων και στην ενίσχυση της πολιτικής δράσης του κόμματος.