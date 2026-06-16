Η απόφαση αφορά την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και προβλέπει ότι η ΑΑΔΕ αναθέτει σε εξουσιοδοτημένους φορείς την επαλήθευση, τον έλεγχο, την αναγνώριση και την εκκαθάριση των πληρωμών.

Στην ανάθεση κρίσιμων αρμοδιοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως Οργανισμού Πληρωμών για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), προς υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά η κυβέρνηση με κοινή απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αφορά την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027 και προβλέπει ότι η ΑΑΔΕ αναθέτει σε εξουσιοδοτημένους φορείς την επαλήθευση, τον έλεγχο, την αναγνώριση και την εκκαθάριση των πληρωμών προς τους δικαιούχους συγκεκριμένων παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής αναλαμβάνουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έγκριση πληρωμών για σειρά παρεμβάσεων που αφορούν έργα εγγείων βελτιώσεων, επενδύσεις στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, δράσεις συνεργασίας, προγράμματα LEADER και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους αγρότες. Παράλληλα, ο ΕΛΓΑ αναλαμβάνει τις διαδικασίες πληρωμών για τις ιδιωτικές επενδύσεις που σχετίζονται με την προστασία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φυσικές καταστροφές.

Η απόφαση καθορίζει αναλυτικά τις υποχρεώσεις των εξουσιοδοτημένων φορέων, οι οποίοι οφείλουν να διενεργούν τους προβλεπόμενους ελέγχους επιλεξιμότητας, να τηρούν τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να διασφαλίζουν την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, να υποβάλλουν τα απαιτούμενα στοιχεία στην ΑΑΔΕ και να συνεργάζονται με τις εθνικές και ευρωπαϊκές ελεγκτικές αρχές. Παράλληλα, προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης και η ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών όπου αυτό απαιτείται.

Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ διατηρεί τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο και την πλήρη ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νομιμότητα των συναλλαγών, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δήλωση των σχετικών δαπανών και την κατάρτιση των λογαριασμών, ενώ παράλληλα ασκεί εποπτικούς ελέγχους στους φορείς στους οποίους ανατίθενται οι αρμοδιότητες και τους παρέχει πρόσβαση στα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με τη νέα απόφαση καταργείται επίσης προγενέστερη υπουργική απόφαση του 2024 που αφορούσε την ανάθεση καθηκόντων στον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ για τη διαχείριση συγκεκριμένης παρέμβασης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, σηματοδοτώντας την προσαρμογή του νέου πλαισίου μετά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Πληρωμών στην ΑΑΔΕ.