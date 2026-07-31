Ο κ. Κόλλιας παρουσίασε τις θέσεις του ΟΕΕ κατά την τοποθέτησή του στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τη θεσμοθέτηση ρήτρας σταθερού φορολογικού καθεστώτος με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ακόμη και 20ετίας, για την επαγγελματική ασφάλιση πρότεινε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), Κωνσταντίνος Κόλλιας, υπογραμμίζοντας ότι η φορολογική προβλεψιμότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων και της μακροχρόνιας αποταμίευσης.

Ο κ. Κόλλιας παρουσίασε τις θέσεις του ΟΕΕ κατά την τοποθέτησή του στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την «Ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης: περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΕΕ, το νομοσχέδιο κινείται συνολικά προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς ενισχύει τον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης και διευρύνει τις δυνατότητες συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής προστασίας για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Επισήμανε, ωστόσο, ότι απαιτούνται περαιτέρω παρεμβάσεις και εξειδικεύσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο, ισόρροπο και δίκαιο θεσμικό πλαίσιο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη φορολογική μεταχείριση της επαγγελματικής ασφάλισης, επισημαίνοντας ότι οι συχνές αλλαγές και τα διαδοχικά μεταβατικά καθεστώτα δημιουργούν ένα σύνθετο περιβάλλον για τους ασφαλισμένους και αυξάνουν τον κίνδυνο λαθών και παρανοήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε τη θεσμοθέτηση «ρήτρας σταθερού φορολογικού καθεστώτος» με μακροπρόθεσμη διάρκεια, ενδεικτικά 20 ετών. Μια τέτοια πρόβλεψη, όπως ανέφερε, θα επέτρεπε στους ασφαλισμένους να προγραμματίζουν με μεγαλύτερη ασφάλεια το οικονομικό τους μέλλον, γνωρίζοντας εκ των προτέρων το φορολογικό πλαίσιο που θα διέπει τη μακροχρόνια αποταμίευσή τους.

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Παράλληλα, εκτίμησε ότι η φορολογική σταθερότητα θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και αποταμιευτών, περιορίζοντας την αβεβαιότητα για ενδεχόμενες μελλοντικές επιβαρύνσεις.

Ο κ. Κόλλιας χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική και τη διάταξη που αφορά τα Ανοικτά Ταμεία. Με το νέο πλαίσιο, μια επιχείρηση θα μπορεί να προσφέρει συνταξιοδοτική παροχή στους εργαζομένους της χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή εποπτική έγκριση, χωρίς το όριο των 100 εργαζομένων και χωρίς να είναι υποχρεωμένη να δημιουργήσει δικό της αυτοτελές Ταμείο.

Κατά τον πρόεδρο του ΟΕΕ, η συγκεκριμένη αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ), καθώς δημιουργεί τη δυνατότητα ένταξης περισσότερων μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των λογιστικών, φορολογικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Την ίδια στιγμή, το ΟΕΕ ζητά πλήρη εξομοίωση των όρων λειτουργίας, εποπτείας και φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) και των Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων (ΟΑΠΕΣ), προκειμένου να αποφεύγονται στρεβλώσεις και συνθήκες άνισου ανταγωνισμού στην αγορά. Αντίστοιχη εξομοίωση, σύμφωνα με τον κ. Κόλλια, θα πρέπει να υπάρξει ως προς την ενημέρωση των ασφαλισμένων και τη φορητότητα των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.

Ο πρόεδρος του ΟΕΕ αναφέρθηκε, τέλος, στο κόστος και στην πολυπλοκότητα των απαιτήσεων που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τον Ν. 5078/2023. Όπως σημείωσε, οι απαιτήσεις αυτές δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες για τη βιωσιμότητα των μικρότερων Ταμείων, μεταξύ των οποίων και το ΕΤΑΟ.

Σε ό,τι αφορά τις Αρχές Επενδυτικής Πολιτικής και τους κανόνες για τα επενδυτικά όρια, υποστήριξε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί η εμπειρία από τη λειτουργία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και να ληφθούν υπόψη οι κανόνες και τα όρια που εφαρμόζονται ήδη στη διαχείριση των επενδύσεών τους.

Με τις παρεμβάσεις του, το Οικονομικό Επιμελητήριο θέτει στο επίκεντρο τη φορολογική σταθερότητα, την ισότιμη μεταχείριση των διαφορετικών μορφών επαγγελματικής ασφάλισης και τη βιωσιμότητα των μικρότερων Ταμείων, ως βασικές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης στην Ελλάδα.