Επιδοτούμενο πρόγραμμα 1900€ με δικαίωμα συμμετοχής να έχουν άνεργοι πτυχιούχοι οικονομολόγοι. Πως μπορείς να λάβεις μέρος.

Για δεύτερη συνεχή φορά, οι άνεργοι πτυχιούχοι οικονομολόγοι έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μία πρωτοβουλία του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, λαμβάνοντας παράλληλα επίδομα ύψους 1.900 ευρώ, στο πλαίσιο του αντίστοιχου προγράμματος.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

Όσοι είναι άνεργοι πτυχιούχοι οικονομολόγοι,

Είναι έως 29 ετών

Είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ

Από όλες τις Περιφέρειες της χώρας

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 380 ώρες.

200 ώρες αφιερωμένες στα New Skills, εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα

180 ώρες αφιερωμένες στα Soft Skills , οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.

Επιπλέον δίνεται η επιλογή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης, με δώδεκα συνεδρίες.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των ακολούθων θεματικών:

Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση στον Τουριστικό Τομέα Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Οικονομική Ανάλυση Διοίκηση και Διαχείριση έργου Διαχείριση Αφερεγγυότητας Εσωτερικός Έλεγχος Προχωρημένες δεξιότητες χρήσης εφαρμογών γραφείου (advanced excel) για υπαλλήλους οικονομικής κατεύθυνσης Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Fintech) Παροχή υπηρεσιών και ανάλυση των οικονομικών της Ψηφιακής Ασφάλειας (economics of cyber security)

Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος ανέρχεται στα 1.900 ευρώ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.