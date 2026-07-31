Στην πρώτη υπόθεση, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ διατήρησε καταλογισμούς συνολικού ύψους 224.025,35 ευρώ σε βάρος εταιρείας επιχειρηματικών συμβουλών, μετά τη διαπίστωση ότι στα βιβλία της είχαν καταχωριστεί εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές.

Δύο υποθέσεις εταιρειών παροχής επιχειρηματικών συμβουλών με εικονικά τιμολόγια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ βρέθηκαν στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών, με τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ να επικυρώνει βαρείς καταλογισμούς φόρων και προστίμων.

Οι δύο υποθέσεις αφορούν ελέγχους του 1ου ΕΛΚΕ Θεσσαλονίκης για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022 και ο συνολικός λογαριασμός, με βάση τους καταλογισμούς που διατηρήθηκαν σε ισχύ, ξεπερνά τα 472.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι τόκοι που προβλέπεται να επιβαρύνουν τα ποσά κατά την καταβολή τους.

Στην πρώτη υπόθεση, η ΔΕΔ διατήρησε καταλογισμούς συνολικού ύψους 224.025,35 ευρώ σε βάρος εταιρείας επιχειρηματικών συμβουλών, μετά τη διαπίστωση ότι στα βιβλία της είχαν καταχωριστεί εικονικά φορολογικά στοιχεία για συναλλαγές οι οποίες, σύμφωνα με τον έλεγχο, ήταν ανύπαρκτες στο σύνολό τους.

Η καθαρή αξία των επίμαχων παραστατικών ανήλθε σε 275.904,75 ευρώ το 2021 και σε 400.275,99 ευρώ το 2022, χωρίς τον ΦΠΑ. Ωστόσο, τα ευρήματα του ελέγχου δεν περιορίστηκαν στα τιμολόγια που είχε λάβει η εταιρεία.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση είχε και η ίδια εκδώσει σειρά εικονικών παραστατικών προς άλλες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, για το 2021 εντοπίστηκαν 19 τέτοια παραστατικά, ενώ το 2022 ο αριθμός τους αυξήθηκε σε 49. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν δύο τιμολόγια καθαρής αξίας 20.000 ευρώ προς ΟΤΑ, καθώς και τρία τιμολόγια συνολικής αξίας 9.149,50 ευρώ προς δημοτική επιχείρηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Κατά τη φορολογική αρχή, δεν προσκομίστηκαν στοιχεία από πραγματικές επιχειρήσεις που να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες και οι εργασίες που περιγράφονταν στα παραστατικά είχαν πράγματι εκτελεστεί. Αντίθετα, η τεκμηρίωση που παρουσιάστηκε στηριζόταν σε φορολογικά στοιχεία προερχόμενα από εκδότες εικονικών παραστατικών.

Μετά τον επανυπολογισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων, για το 2021 καταλογίστηκε κύριος φόρος 61.289,52 ευρώ και πρόστιμο 30.644,76 ευρώ, με τη συνολική επιβάρυνση να διαμορφώνεται σε 91.934,28 ευρώ. Για το 2022 ο κύριος φόρος ανήλθε σε 88.060,71 ευρώ και το πρόστιμο σε 44.030,36 ευρώ, ανεβάζοντας τον καταλογισμό στα 132.091,07 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσπάθεια του διαχειριστή να απαλλαγεί από την προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη για τις φορολογικές οφειλές. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο ρόλος του στην εταιρεία ήταν μόνο τυπικός και ότι την πραγματική διοίκηση ασκούσε ο πατέρας του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δεν συμμετείχε στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, στις διαπραγματεύσεις ή στην επιλογή προμηθευτών και συνεργατών.

Η ΔΕΔ απέρριψε, ωστόσο, το επιχείρημα, κρίνοντας ότι δεν προσκομίστηκε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει την απουσία πραγματικής ανάμειξής του στη διοίκηση. Παράλληλα, ο ίδιος κατείχε επισήμως τη θέση του διαχειριστή από την ίδρυση της εταιρείας, τον Ιανουάριο του 2021, έως τον Αύγουστο του 2025, καλύπτοντας δηλαδή ολόκληρη την επίμαχη φορολογική περίοδο. Έτσι, η προσφυγή απορρίφθηκε και οι καταλογισμοί των 91.934,28 ευρώ για το 2021 και των 132.091,07 ευρώ για το 2022 παρέμειναν στο ακέραιο, με τη ΔΕΔ να κρίνει ότι θεμελιώνεται αλληλέγγυα ευθύνη του διαχειριστή για τα συγκεκριμένα χρέη.

Η δεύτερη υπόθεση

Σε ξεχωριστή υπόθεση εταιρείας του ίδιου κλάδου, ο φορολογικός έλεγχος οδήγησε σε νέο βαρύ καταλογισμό, αυτή τη φορά για ΦΠΑ. Η ΔΕΔ απέρριψε την προσφυγή του τότε διαχειριστή και διατήρησε φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 248.322,98 ευρώ για τις χρήσεις 2021 και 2022.

Στο επίκεντρο του ελέγχου βρέθηκαν και πάλι εικονικά τιμολόγια για συναλλαγές που, σύμφωνα με τις φορολογικές αρχές, δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.

Για το 2021 η εταιρεία φέρεται να έλαβε και να καταχώρισε εικονικά παραστατικά καθαρής αξίας 275.904,75 ευρώ, στα οποία αντιστοιχούσε ΦΠΑ 66.216,59 ευρώ. Το 2022 η καθαρή αξία των επίμαχων παραστατικών αυξήθηκε στα 400.275,99 ευρώ, με τον αντίστοιχο ΦΠΑ να ανέρχεται σε 96.066,22 ευρώ. Τα ποσά αυτά αφαιρέθηκαν από τις δαπάνες που παρείχαν στην επιχείρηση δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.

Ο έλεγχος κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία λειτουργούσε όχι μόνο ως λήπτης αλλά και ως εκδότης εικονικών φορολογικών στοιχείων. Το 2021 φέρεται να εξέδωσε 19 εικονικά παραστατικά προς τρεις επιχειρήσεις, καθαρής αξίας άνω των 152.000 ευρώ, ενώ το 2022 εντοπίστηκαν 49 παραστατικά προς επιχειρήσεις και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν δύο τιμολόγια καθαρής αξίας 20.000 ευρώ προς ΟΤΑ και τρία τιμολόγια συνολικής αξίας 9.149,50 ευρώ προς δημοτική επιχείρηση.

Σύμφωνα με τη φορολογική αρχή, δεν παρουσιάστηκαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες που αναγράφονταν στα επίμαχα τιμολόγια είχαν πράγματι παρασχεθεί. Ως εκ τούτου, οι σχετικές συναλλαγές χαρακτηρίστηκαν ανύπαρκτες στο σύνολό τους.

Οι ελεγκτές εντόπισαν επιπλέον πωλήσεις ύψους 14.880 ευρώ μέσα στο 2021, για τις οποίες δεν προσκομίστηκαν τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά ούτε διαπιστώθηκε η υποβολή τους μέσω TAXIS. Το ποσό προστέθηκε στις φορολογητέες εκροές της εταιρείας, αυξάνοντας περαιτέρω τον καταλογισμό.

Ο τελικός λογαριασμός ΦΠΑ για το 2021 διαμορφώθηκε σε 105.273,29 ευρώ, από τα οποία 70.182,19 ευρώ αφορούν κύριο φόρο και 35.091,10 ευρώ πρόστιμο. Για το 2022 καταλογίστηκαν επιπλέον 143.049,69 ευρώ, εκ των οποίων 95.366,44 ευρώ κύριος φόρος και 47.683,25 ευρώ πρόστιμο. Συνολικά, στη δεύτερη υπόθεση οι φόροι και τα πρόστιμα ανέρχονται σε 248.322,98 ευρώ, ενώ στα ποσά θα προστεθούν και οι προβλεπόμενοι τόκοι κατά την καταβολή.