«Ήταν απλά ένα δώρο γάμου», λέει ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ και η σύζυγός του.

Ρώσος ολιγάρχης, ο οποίος βρίσκεται κοντά στον Βλαντιμίρ Πούτιν, πλήρωσε για τον γάμο του μεγαλύτερου γιου του Ντόναλντ Τραμπ, τον περασμένο Μάιο στις Μπαχάμες, κάτι που παραδέχθηκε και το ζευγάρι, επιμένοντας πως ήταν απλά ένα «δώρο», από έναν «αγαπημένο φίλο».

Την αποκάλυψη έκανε η ιστοσελίδα ερευνητικής δημοσιογραφίας ProPublica και μετά το δημοσίευμα ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ και η σύζυγός του, Μπετίνα, αναγκάστηκαν να παραδεχθούν ότι ο Ουμάρ Κρέμλεφ ήταν… χορηγός του διήμερου πάρτι μετά τον γάμο τους.

Εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τον γάμο του Τραμπ τζούνιορ

Ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού προέδρου παντρεύτηκε την Μπετίνα Άντερσον στις 24 Μαΐου, σε ιδιωτικό νησί. Τις επόμενες δύο ημέρες, έκαναν πάρτι με περίπου 50 φίλους τους σε άλλο ιδιωτικό νησί. Ο Ρώσος ολιγάρχης Ουμάρ Κρέμλεφ πλήρωσε για την ενοικίαση του νησιού- κοστίζει περίπου 100.000 δολάρια τη νύχτα- και μεταξύ άλλων για το σόου με τα πυροτεχνήματα (η εταιρεία που το ανέλαβε χρεώνει περίπου 70.000 δολάρια), ενώ οι συνεργάτες του βοήθησαν στην οργάνωση του διήμερου πάρτι.

Σύμφωνα με το ProPublica, ο Κρέμλεφ- πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας πυγμαχίας (IBA)- δαπάνησε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τον γάμο του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ. Οι πληρωμές έγιναν μέσω φορέα στο Ντουμπάι που σχετίζεται με την ΙΒΑ, τον οποίο χρησιμοποιεί η ομοσπονδία για συναλλαγές.

{https://www.instagram.com/p/DZ_AprDlsK2/?img_index=1}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιος είναι ο Ουμάρ Κρέμλεφ

Εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ δήλωσε στο ProPublica ότι ο Ουμάρ Κρέμλεφ είναι προσωπικός φίλος, με τον οποίο ο γιος του Αμερικανού προέδρου δεν έχει επαγγελματική σχέση. Γνωρίστηκαν μέσω κοινού φίλου από τον κόσμο του κυνηγιού και τους έδεσε η αγάπη τους για την πυγμαχία και τις δραστηριότητες στη φύση, ανέφερε ακόμα ο εκπρόσωπός του.

Από το γραφείο του Κρέμλεφ ανέφεραν στο ProPublica ότι οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν από μερικά χρόνια. «Δεν συζητά ποτέ πολιτικά ζητήματα με οποιονδήποτε από τους Αμερικανούς φίλους και γνωστούς του», συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ, συμπλήρωσαν.

{https://x.com/propublica/status/2099456588121546760}

Πριν από τα 30 του, ο Ρώσος κυκλοφορούσε ως Ουμάρ Λουτφουλόγιεφ και είχε ποινικό μητρώο για εκβιασμό και ξυλοδαρμό σύμφωνα με το ρωσικό Μέσο Proekt. Το 2010 άλλαξε το επίθετό του σε Κρέμλεφ και ξεκίνησε η άνοδός του, ενώ το 2020 έγινε πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας πυγμαχίας.

Λίγες ημέρες πριν από τον γάμο, ήταν στην Κίνα ως μέλος της αντιπροσωπείας που συνόδευε τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά ΜΜΕ. Ένα μήνα νωρίτερα ο Ρώσος του είχε απονείμει κρατική τιμητική διάκριση, Η ουκρανική κυβέρνηση έχει επιβάλει κυρώσεις στον Κρέμλεφ, επικαλούμενη τη στενή σχέση του με τον Πούτιν και τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Σε ό,τι αφορά στο ταξίδι στην Κίνα, από το γραφείο του Κρέμλεφ ανέφεραν πως δεν ήταν μέλος της «επίσημης αντιπροσωπείας» του Πούτιν.

{https://www.instagram.com/p/DY8QM6pOs_l/}

«Ήταν απλά ένα δώρο γάμου»

Μετά την αποκάλυψη του ProPublica, στο Instagram αναρτήθηκε ανακοίνωση που υπογράφουν ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ και η σύζυγός του, Μπετίνα. Σε αυτή, ανέφεραν ότι άλλαξαν τα σχέδια του γάμου τους, παντρεύτηκαν Παρασκευή- παρουσία μόνο στενών συγγενών- και ακολούθησε ένα διήμερο που είχαν προγραμματίσει από καιρό, προκειμένου να διασκεδάσουν με τους φίλους τους.

«Ο αγαπημένος μας φίλος Ουμάρ φιλοξένησε με μεγάλη γενναιοδωρία δύο απίστευτες βραδιές γιορτής για εμάς μετά τον γάμο μας. Ήταν ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο δώρο γάμου από έναν φίλο και κάτι για το οποίο παραμένουμε απίστευτα ευγνώμονες», ανέφεραν στην ανάρτηση.

{https://www.instagram.com/p/DZyVwo8lrW7/?img_index=1}

«Είναι λυπηρό το γεγονός ότι κάτι τόσο προσωπικό και χαρούμενο μπορεί να παρουσιαστεί ως κάτι πολιτικό ή ύποπτο, απλώς εξαιτίας της ταυτότητας ή της καταγωγής κάποιου. Η φιλία δεν απαιτεί πολιτικό κίνητρο. Η γενναιοδωρία δεν συνοδεύεται απαραίτητα από κάποια ατζέντα. Και μερικές φορές, ένα δώρο γάμου είναι απλά δώρο γάμου», τόνισε το ζευγάρι.

«Έχουμε υπέροχους φίλους σε όλο τον κόσμο και ποτέ δεν θα ντραπούμε, ούτε θα απολογηθούμε επειδή τους είμαστε ευγνώμονες», σημείωσαν ακόμα, καταλήγοντας: «Καμία συνωμοσία, κανένα μυστήριο».

{https://www.instagram.com/p/DdRVuhhGxFy/?img_index=1}

Τα ερωτήματα που προκύπτουν

Παρά τις «εξηγήσεις» του ζευγαριού, υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα για το «δώρο» ενός Ρώσου ολιγάρχη, που έχει στενές σχέσεις με τον Πούτιν, στον γιο του Τραμπ. Και μάλιστα εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία

Μέχρι τώρα, δεν ήταν γνωστή η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ με τον Ουμάρ Κρέμλεφ. Και προφανώς ο πρώτος δεν είχε… ανάγκη «χορηγού» για τον γάμο του, αφού πρόσφατα το Forbes υπολόγισε την περιουσία του σε 300 εκατομμύρια δολάρια.

Τέλος, ο Κρέμλεφ ήταν ανάμεσα στους 50 καλεσμένους. Όπως ήταν και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, που εμπλέκεται στις συνομιλίες με τη Μόσχα και το Κίεβο, για τον τερματισμό του πολέμου.