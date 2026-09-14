Διευκρινίσεις ζητάει ο Ζελένσκι, το Κίεβο δεν πιστεύει ότι η Μόσχα θα τηρήσει την όποια συμφωνία.

Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ περί συμφωνίας της Ρωσίας και της Ουκρανίας να μην χτυπούν ενεργειακούς στόχους, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «άδειασε» τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έγραψε στα social media ότι το Κίεβο πρότεινε στους εταίρους του μια συμφωνία για μορατόριουμ επιθέσεων σε υποδομές κρίσιμης σημασίας. Όμως, υπογράμμισε πως η Ουκρανία δεν πιστεύει ότι η Ρωσία θα τηρήσει την όποια συμφωνία. Και συμπλήρωσε ότι περιμένει διευκρινίσεις από τους εταίρους.

«Η Ουκρανία πρότεινε οι εταίροι της να εξασφαλίσουν μια συμφωνία με τη Ρωσία ότι θα σταματήσει την καταστροφή κρίσιμων υποδομών», έγραψε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η Μόσχα κατά κύριο λόγο βάζει στο στόχαστρο υποδομές που σχετίζονται με την ενέργεια και τα τρόφιμα μεταξύ άλλων.

«Καθημερινά, ουκρανικές υποδομές ενέργειας, λιμανιών, logistics, ακόμα και αποθήκες τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων μπαίνουν στο στόχαστρο. Η Ουκρανία δεν είναι πεπεισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει την όποια συμφωνία», συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

Εάν οι εταίροι του Κιέβου είναι έτοιμοι να διασφαλίσουν πως η Ρωσία «ειλικρινά θα απόσχει» από τις επιθέσεις στο δίκτυο ηλεκτρισμού, άλλες εγκαταστάσεις ενέργειας, κρίσιμες υποδομές και διαδρομές ανεφοδιασμού τροφίμων, «τότε σαφώς είμαστε έτοιμοι να διασφαλίσουμε μία αντίστοιχη παύση στις επιθέσεις μας», επεσήμανε, σημειώνοντας ότι αυτό πρέπει να γίνει με αξιόπιστο τρόπο και όχι να καταρρεύσει μετά τις «εκλογές» στη Ρωσία και την ελάφρυνση της πίεσης στα καύσιμα για αυτή τη χρονική περίοδο.

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«Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί. Και ένα βήμα αποκλιμάκωσης που αφορά τις κρίσιμες υποδομές θα μπορούσε να είναι το πρώτο βήμα προς την ειρήνη. Περιμένουμε διευκρινίσεις από τους εταίρους μας», κατέληξε ο Ουκρανός πρόεδρος.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2099530559303086101}

Η ανάρτηση του Τραμπ και η αντίδραση της Μόσχας

Νωρίτερα, μέσω του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Κίεβο και η Μόσχα συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους. «Η Ουκρανία συμφώνησε να μη χτυπά ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να το κάνει επίσης», έγραψε και ισχυρίστηκε πως η αύξηση της τιμής του πετρελαίου προκλήθηκε κατά κύριο λόγο από τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι εκείνον εναντίον του Ιράν.

Μία ημέρα νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από τον Ζελένσκι «να μη χτυπά τα διυλιστήρια πετρελαίου της Ρωσίας». Και σε αυτή την περίπτωση, δήλωσε ότι ένας από τους λόγους αύξησης της τιμής του πετρελαίου είναι πως «βγαίνει δύσκολα» από τη Ρωσία.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2099282947786375237}

Όπως αναμενόταν, αυτή η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου ικανοποίησε τη Μόσχα. «Η όποια έκκληση προς το καθεστώς του Κιέβου να σταματήσει τις επιθέσεις σε πολιτικές, οικονομικές υποδομές, μπορεί να είναι μόνο καλοδεχούμενη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.