Η Irish Whiskey Association (IWA) χαιρέτισε την ανακοίνωση και ανέφερε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς φορείς του κλάδου, με στόχο την επιστροφή σε καθεστώς μηδενικών δασμών για τις εξαγωγές όλων των ποτών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες, Κυριακή, στο τέλος της επίσκεψής του στην Ιρλανδία, ότι θα καταργήσει τον δασμό 10% που επιβάλλεται στο ιρλανδικό ουίσκι, στο πλαίσιο των δασμών που ισχύουν σήμερα για τις εξαγωγές κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αφού παρακολούθησε ένα τουρνουά γκολφ στο Ντούνμπεγκ και μίλησε με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν και τον Σέιν Λόουρι, τον παίκτη που κέρδισε το Open της Ιρλανδίας, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα «άρει» τους δασμούς στο ιρλανδέζικο ουίσκι, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για αυτήν την απρόσμενη ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας μέλος είναι η Ιρλανδία, κατέληξαν το καλοκαίρι του 2025 σε μια εμπορική συμφωνία που ορίζει ως ανώτατο όριο το 15% για τα εισαγόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Η Irish Whiskey Association (IWA) χαιρέτισε την ανακοίνωση και ανέφερε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς φορείς του κλάδου, με στόχο την επιστροφή σε καθεστώς μηδενικών δασμών για τις εξαγωγές όλων των ποτών.

«Τίποτα δεν αποτυπώνει καλύτερα τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Ιρλανδίας από το ιρλανδικό ουίσκι», δήλωσε ο διευθυντής της IWA, Έιν Ο' Κέιτιν, προσθέτοντας ότι η ένωση αναμένει να δει την ανακοίνωση να εφαρμόζεται πλήρως.

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Με πληροφορίες από Reuters