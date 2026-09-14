Η Citroen κατέκτησε τον Αύγουστο την κορυφή της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με το e-C3 να αναδεικνύεται πρώτο μοντέλο και τα επαγγελματικά να καταγράφουν επίσης ισχυρή επίδοση.

Η ηλεκτροκίνηση κερδίζει σταθερά έδαφος στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου και τα στοιχεία του Αυγούστου επιβεβαιώνουν τη δυναμική που αναπτύσσουν συγκεκριμένες μάρκες και μοντέλα. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές βρίσκεται η Citroen, η οποία κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή τόσο στην αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων όσο και σε εκείνη των ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων.

Στα επιβατικά, το Citroen e-C3 ήταν το μοντέλο με τις περισσότερες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Ελλάδα τον Αύγουστο. Η επίδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη κατηγορία, αλλά το σύνολο της αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα αν εξεταστεί η προέλευση των πωλήσεων. Περίπου τρία στα τέσσερα e-C3 που ταξινομήθηκαν τον Αύγουστο αφορούσαν το κανάλι λιανικής και ιδιώτες πελάτες, γεγονός που δείχνει ότι το μικρό ηλεκτρικό μοντέλο της Citroen δεν στηρίχθηκε αποκλειστικά σε εταιρικές ή επαγγελματικές πωλήσεις, αλλά προσέλκυσε σε σημαντικό βαθμό και το ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Ισχυρή άνοδος για το e-C3

Η επιτυχία του e-C3 δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο ενός μόνο μήνα. Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026, το μοντέλο έχει καταγράψει συνολικά 216 ταξινομήσεις στην ελληνική αγορά, αριθμός αυξημένος κατά 80% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η σημαντική αυτή αύξηση αποτυπώνει τη μεγαλύτερη αποδοχή που γνωρίζουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από το ελληνικό κοινό, αλλά και την προσπάθεια των κατασκευαστών να προσφέρουν μοντέλα τα οποία μπορούν να συνδυάσουν την ηλεκτροκίνηση με τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Το e-C3 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, καθώς τοποθετεί την ηλεκτροκίνηση σε μια πιο προσιτή και καθημερινή βάση. Η παρουσία του στην κορυφή των ταξινομήσεων τον Αύγουστο, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση που εμφανίζει στο οκτάμηνο, ενισχύει τη θέση της Citroen στη συγκεκριμένη αγορά. Παράλληλα, η γαλλική μάρκα φαίνεται πως έχει δημιουργήσει μια πιο ολοκληρωμένη ηλεκτρική γκάμα, η οποία δεν απευθύνεται μόνο σε ιδιώτες αλλά και σε επαγγελματίες που αναζητούν λύσεις με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και διαφορετικό ενεργειακό αποτύπωμα.

Πρωταγωνίστρια και στα ηλεκτρικά επαγγελματικά

Η εικόνα είναι εξίσου δυναμική στην αγορά των ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων. Τον Αύγουστο η Citroen κατέκτησε την πρώτη θέση, καταγράφοντας μερίδιο αγοράς 32,8%. Με απλά λόγια, σχεδόν ένα στα τρία ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα μέσα στον συγκεκριμένο μήνα έφερε το σήμα της Citroen. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την επίδοση είχε το e-C3 Van, το οποίο μεταφέρει την ηλεκτρική φιλοσοφία του επιβατικού μοντέλου στον επαγγελματικό κόσμο. Η συγκεκριμένη επίδοση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η ηλεκτροκίνηση στα επαγγελματικά οχήματα συνδέεται άμεσα με τις καθημερινές ανάγκες επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Η αυτονομία, η δυνατότητα φόρτισης, το κόστος χρήσης και η πρακτικότητα αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επιλογή ενός οχήματος που χρησιμοποιείται καθημερινά και για πολλές ώρες. Η πρωτιά της Citroen δείχνει ότι η ηλεκτροκίνηση αρχίζει να αποκτά μεγαλύτερη παρουσία και στον επαγγελματικό στόλο, με τα ηλεκτρικά van να αποτελούν πλέον μια πραγματική εναλλακτική απέναντι στα συμβατικά μοντέλα.

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Το Citroen e-CARE συμπληρώνει την ηλεκτρική πρόταση

Σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής της Citroen για την ηλεκτροκίνηση αποτελεί και η προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους υποψήφιους αγοραστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων: η φόρτιση. Μέσω του προγράμματος Citroen e-CARE, οι πελάτες ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας έχουν χωρίς επιπλέον χρέωση καλώδιο για οικιακή φόρτιση σε ενισχυμένη πρίζα Green’Up 14A, αλλά και καλώδιο Mode 3 για φόρτιση μέσω Wallbox. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα απόκτησης φορτιστή ισχύος 22 kW με προνομιακούς όρους. Το πακέτο συμπληρώνεται από υπηρεσία εγκατάστασης του φορτιστή, με υποστήριξη που εκτείνεται από την τοποθέτηση έως και την εγγύησή του σε πανελλαδικό επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο, η Citroen επιχειρεί να προσφέρει μια συνολική εμπειρία ηλεκτροκίνησης και όχι απλώς ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Οι επιδόσεις του Αυγούστου, τόσο στα επιβατικά όσο και στα επαγγελματικά, δείχνουν ότι η Citroen έχει καταφέρει να δημιουργήσει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Το e-C3 βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, ενώ η δυναμική του e-C3 Van διευρύνει την παρουσία της μάρκας και στον επαγγελματικό κλάδο.

Τα στοιχεία του πρώτου οκταμήνου του 2026 δείχνουν, παράλληλα, ότι η ζήτηση για ηλεκτρικά μοντέλα δεν περιορίζεται πλέον σε μια μικρή ομάδα καταναλωτών. Η αύξηση των ταξινομήσεων και η ισχυρή παρουσία μοντέλων όπως το e-C3 διαμορφώνουν μια αγορά που αποκτά σταδιακά μεγαλύτερη ωριμότητα και περισσότερες επιλογές για τον Έλληνα οδηγό.