Τον Αύγουστο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα 12.598 αυτοκίνητα, καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού, έναντι 15.490 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας μείωση 18,7%.

Μεγάλη πτώση κατέγραψε η αγορά αυτοκινήτου τον Αύγουστο του 2026, με τις νέες κυκλοφορίες να υποχωρούν αισθητά σε σύγκριση με πέρυσι, αν και η εικόνα στο οκτάμηνο παραμένει θετική.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Αύγουστο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα 12.598 αυτοκίνητα, καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού, έναντι 15.490 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας μείωση 18,7%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση στα καινούργια αυτοκίνητα, τα οποία περιορίστηκαν σε 5.992 από 8.954, καταγράφοντας πτώση 33,1%.

Στα επιβατηγά καταγράφηκαν συνολικά 10.550 νέες κυκλοφορίες, από τις οποίες 5.159 αφορούσαν καινούργια και 5.391 μεταχειρισμένα οχήματα. Σε ετήσια βάση, οι ταξινομήσεις επιβατηγών μειώθηκαν κατά 21,9%, ενώ στα καινούργια η πτώση έφθασε το 36,6%.

Στην κατάταξη των μαρκών, η Toyota διατήρησε με άνεση την πρώτη θέση στα καινούργια επιβατηγά. Τον Αύγουστο κατέγραψε 817 ταξινομήσεις και μερίδιο 15,8%. Ακολούθησε η Suzuki με 433 οχήματα και 8,4%, ενώ η Peugeot βρέθηκε τρίτη με 414 ταξινομήσεις και μερίδιο 8%. Hyundai και Citroën απέσπασαν από 5,4%, η Opel 5,3%, η Renault 4,5%, η Volkswagen 4,4%, η MG/Roewe 4,3% και η Kia 4,2%.

Η Toyota διατηρεί την πρωτιά και στο οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου, με 16.665 καινούργια επιβατηγά και μερίδιο 16,3%. Δεύτερη είναι η Peugeot με 8.127 ταξινομήσεις και 8%, ενώ ακολουθεί η Suzuki με 7.048 και 6,9%. Citroën και Opel κατέχουν από 5,6%, η Hyundai 5,3% και η Dacia 4,9%.

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Παρά τη βουτιά του Αυγούστου, το οκτάμηνο παραμένει σε θετικό έδαφος. Συνολικά κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 184.281 αυτοκίνητα, αυξημένα κατά 3,3%, ενώ τα καινούργια έφθασαν τα 110.515, παρουσιάζοντας αύξηση 2,5%.

Στις μοτοσυκλέτες, τέλος, ο Αύγουστος έκλεισε με 5.335 νέες κυκλοφορίες και πτώση 7,1%, ενώ στο οκτάμηνο καταγράφηκαν 63.412, αυξημένες κατά 3,1%.