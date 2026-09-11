Η εικόνα των εργοστασίων αυτοκινήτων αλλάζει με ταχύτητα. Τα βιομηχανικά ρομπότ αποτελούν εδώ και δεκαετίες αναπόσπαστο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας, εκτελώντας με ακρίβεια και υψηλή ταχύτητα συγκεκριμένες, επαναλαμβανόμενες εργασίες. Η νέα τεχνολογική εξέλιξη, όμως, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα.



Σήμερα, στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ, μηχανών που δεν περιορίζονται σε μία σταθερή θέση εργασίας. Διαθέτουν πόδια και χέρια, χρησιμοποιούν κάμερες και αισθητήρες για να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον και αξιοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να εκτελούν πιο σύνθετες αποστολές.



Η δυνατότητά τους να κινούνται σε χώρους που έχουν σχεδιαστεί αρχικά για ανθρώπους αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά τους. Αντί να απαιτείται η αναδιαμόρφωση μιας ολόκληρης γραμμής παραγωγής γύρω από ένα μηχάνημα, ένα ανθρωποειδές ρομπότ μπορεί, θεωρητικά, να προσαρμόζεται στο ήδη υπάρχον περιβάλλον εργασίας.

Από τους βιομηχανικούς βραχίονες στα αυτόνομα συστήματα

Η χρήση της ρομποτικής στην αυτοκινητοβιομηχανία δεν είναι φυσικά κάτι καινούργιο. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, ρομποτικοί βραχίονες χρησιμοποιούνται για συγκολλήσεις, βαφές, μεταφορά εξαρτημάτων και πλήθος άλλων εργασιών που απαιτούν ακρίβεια και επαναληψιμότητα.



Τα ανθρωποειδή ρομπότ, ωστόσο, αντιπροσωπεύουν μια διαφορετική φιλοσοφία. Στόχος δεν είναι απλώς η εκτέλεση μιας προκαθορισμένης κίνησης, αλλά η δημιουργία ενός περισσότερο ευέλικτου συστήματος, το οποίο μπορεί να αντιλαμβάνεται αλλαγές στο περιβάλλον και να συνεργάζεται με ανθρώπους.



Ήδη μεγάλες εταιρείες του αυτοκινητικού κλάδου πραγματοποιούν δοκιμές ή επενδύουν σημαντικά σε αυτή την τεχνολογία. Η Hyundai, για παράδειγμα, έχει συνδέσει τη στρατηγική της με την ανάπτυξη προηγμένων ρομποτικών συστημάτων μέσω της συμμετοχής της στην Boston Dynamics.



Παράλληλα, το τετράποδο ρομπότ Spot χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις για εργασίες ελέγχου και επιθεώρησης. Με θερμικές κάμερες, μικρόφωνα και αισθητήρες LiDAR μπορεί να εντοπίζει ενδείξεις που σχετίζονται με πιθανές βλάβες, όπως ασυνήθιστες θερμοκρασίες ή διαρροές, συμβάλλοντας στην προληπτική συντήρηση.

Το Atlas και η επόμενη ημέρα της παραγωγής

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς είναι το Atlas της Boston Dynamics. Το ανθρωποειδές ρομπότ έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να εκτελεί δυναμικές κινήσεις και να αναλαμβάνει εργασίες που απαιτούν μετακίνηση και χειρισμό αντικειμένων.

Η Hyundai σχεδιάζει να αξιοποιήσει τέτοιου είδους τεχνολογία και στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ των πιθανών εφαρμογών περιλαμβάνονται η επιλογή εξαρτημάτων και η μεταφορά τους στα κατάλληλα σημεία της γραμμής παραγωγής.

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Η ουσία της εξέλιξης βρίσκεται στην ευελιξία. Σε αντίθεση με έναν συμβατικό βιομηχανικό βραχίονα, ένα ανθρωποειδές ρομπότ μπορεί να μετακινείται από σημείο σε σημείο και να προσαρμόζεται σε διαφορετικές εργασίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ένα περιβάλλον όπου η παραγωγή γίνεται όλο και πιο σύνθετη και η ανάγκη για γρήγορη προσαρμογή αυξάνεται.

Η BMW ήδη δοκίμασε το Figure στην παραγωγή

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η BMW, η οποία δοκίμασε το ανθρωποειδές Figure 02 στο εργοστάσιό της στο Σπάρτανμπουργκ των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ρομπότ συμμετείχε για αρκετούς μήνες σε πραγματικές διαδικασίες παραγωγής, αναλαμβάνοντας την τοποθέτηση μεταλλικών εξαρτημάτων πριν από το επόμενο στάδιο της κατασκευής.



Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, η παρουσία του συνδέθηκε με την παραγωγή δεκάδων χιλιάδων οχημάτων BMW X3, αποδεικνύοντας ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ αρχίζουν πλέον να περνούν από το στάδιο του εργαστηρίου σε πραγματικές βιομηχανικές εφαρμογές.



Οι νεότερες εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα επικεντρώνονται στην περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας και της επιδεξιότητας. Η νέα γενιά Figure, μεταξύ άλλων, διαθέτει αισθητήρες αφής και κάμερες στα χέρια, ενώ αναπτύσσονται επίσης νέοι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και μηχανών.



Η μεγάλη κούρσα της ανθρωποειδούς ρομποτικής βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα να επενδύουν έντονα στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Για την αυτοκινητοβιομηχανία, η αλλαγή μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις.



Τα ανθρωποειδή ρομπότ δεν αναμένεται να αντικαταστήσουν από τη μία ημέρα στην άλλη το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι όμως βέβαιο ότι θα αναλάβουν σταδιακά μεγαλύτερο ρόλο στις μονάδες παραγωγής.

Και όσο η τεχνητή νοημοσύνη, οι αισθητήρες και τα συστήματα αυτονομίας εξελίσσονται, τόσο πιο κοντά βρίσκεται η εποχή όπου η συνεργασία ανθρώπων και ανθρωποειδών μηχανών θα αποτελεί καθημερινότητα στα εργοστάσια αυτοκινήτων.