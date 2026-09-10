Δείτε την guest εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη και της Δήμητρας Γαλάνη στην τηλεοπτική σειρά «Υπέροχα Πλάσματα».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, στην τριαντάχρονη διαδρομή του, εκτός από το μικρόφωνο στάθηκε επίσης μπροστά από τον κινηματογραφικό και κυρίως τον τηλεοπτικό φακό, κερδίζοντας και εκεί τις εντυπώσεις και την αγάπη του κοινού.



Όπως έχουμε αναφέρει, συμμετείχε σε ρόλο ηθοποιού στην βραβευμένη μικρού μήκους ταινία «Στον θρόνο του Ξέρξη», ωστόσο αρκετά χρόνια πριν είχε κάνει διάφορες guest εμφανίσεις σε διάσημες τηλεοπτικές σειρές, στο πλαί γνωστών ηθοποιών. Ορισμένες από αυτές ήταν οι σειρές «Εμείς κι Εμείς» όπου εμφανίστηκε σε επεισόδιο του 1996, στους «Στάβλους της Εριέτας Ζαΐμη», στο «Μίλα μου βρώμικα», στα πιο πρόσφατα «Νούμερα» του Φοίβου Δεληβοριά και φυσικά στα πολυαγαπημένα «Υπέροχα Πλάσματα» της Μυρτούς Κοντοβά.



Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε εμφανιστεί στο 10ο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς του Alpha παίζοντας τον εαυτό του. Στο πλάι του τότε είχαμε δει τη Δήμητρα Γαλάνη, η οποία υποδύθηκε την «καφετζού» και φανατική θαυμάστρια του Μαζωνάκη.

Οι δυο τους εμφανίστηκαν εντελώς ακομπλεξάριστοι, χαρίζοντας στους θεατές ανεπανάληπτες σκηνές και ατάκες, ενώ απέδειξαν ότι η μουσική και οι καλλιτέχνες όχι μόνο δεν χωράνε σε ταμπέλες, αλλά δεν έχουν και τίποτα να χωρίσουν.



Δείτε το επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς, όπου εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Δήμητρα Γαλάνη.



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