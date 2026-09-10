Ο Γιώργος Μαζωνάκης αρχικά παρουσίασε τη «Θαλασσογραφία» με παραδοσιακή φορεσιά, παίρνοντας άδεια από την οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου.

Τον Δεκέμβριο του 2025 ο Γιώργος Μαζωνάκης διασκεύασε τη θρυλική «Θαλασσογραφία» του Διονύση Σαββόπουλου σε μια μοντέρνα dance-electronic εκδοχή, μέσα από το δικό του καλλιτεχνικό πρίσμα και ύφος.



Αρχικά, ο Μαζωνάκης, παρουσίασε τη διασκευή ζωντανά στα MadWalk 2025, πριν το τραγούδι κυκλοφορήσει και επίσημα από την Panik Music. Στην εκδήλωση ο τραγουδιστής είχε προκαλέσει αίσθηση, καθώς εμφανίστηκε στη σκηνή με παραδοσιακή φορεσιά παραουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό act και που τιμούσε την ελληνική παράδοση.

Η «Θαλασσογραφία», ένα από τα αμέτρητα σπουδαία και διαχρονικά τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου, κυκλοφόρησε το 1969 στον δίσκο «Το Περιβόλι του Τρελλού», έναν από τους σημαντικότερους στα ελληνικά μουσικά χρονικά.



Δείτε το σχετικό βίντεο:



{https://youtu.be/IxFPsQ2kYME?si=nGvNs33rjeV2UV8f}

Σημειώνεται ότι για τη διασκευή του τραγουδιού, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάρει την άδεια της οικογένειας του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2025.

Ο ίδιος ο Μαζωνάκης, είχε αποκαλύψει σε δήλωσή του, ότι η «Θαλασσογραφία» ήταν ένα κομμάτι που αγαπούσε από πάντα και ίσως ένα «απωθημένο» του, καθώς ήθελε πολύ να το πει.



«Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν και είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ευχαριστώ την οικογένειά του που μου έδωσε την άδεια να πω τη “Θαλασσογραφία”, ένα κομμάτι που αγαπώ από παλιά και ήθελα πολύ να πω. Νιώθω ότι αυτό το κομμάτι υπήρχε από πάντα μέσα στον λαιμό μου.

Σας παραδίδω λοιπόν τη “Θαλασσογραφία”…



να μας πας στα πέρα μέρη…

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Γιώργος Μαζωνάκης»

{https://youtu.be/-6lmz3lSS_A?si=ZX-zlL-oGrGU52Ea}



Το ίδιο χρονικό διάστημα, τον Οκτώβριο του 2025, ο Μαζωνάκης είχε εμφανιστεί επίσης και στην Ταράτσα του Φοίβου στο καλοκαιρινό Άλσος, χαρίζοντας μια μοναδική βραδιά σε όσους παρακολούθησαν τους δύο καλλιτέχνες.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1332772738204998&id=100044168542604&ref=embed_post}



Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, ο Γιώργος Μαζωνάκης «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, με την είδηση να σκορπίζει σοκ και θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό που τον ακολουθούσε σε κάθε του εμφάνιση.