Έφυγε από τη ζωή το «Παιδί της νύχτας». Η πορεία του στο χώρο της μουσικής, το ταλέντο του και η αρχή της καριέρας.

Σε ηλικία 54ων ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης με την είδηση να γίνεται γνωστή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο τραγουδιστής εξέπνευσε στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Την είδηση επιβεβαίωσε στο Dnews.gr το νοσοκομείο και το υπουργείο Υγείας.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής στις 4 Μαρτίου του 1972 και πολύ γρήγορα ήξερε ότι ήθελε να ασχοληθεί με το τραγούδι και τη μουσική.

Μεγάλωσε στον Πειραιά και όπως είχε περιγράψει ο ίδιος, η ενασχόλησή του με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ νωρίς, ενώ άρχισε να δηλώνει τραγουδιστής από την εφηβεία του.

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Το 1992 τραγούδησε για πρώτη φορά σε νυχτερινό μαγαζί της επαρχίας, οπότε και τον ανακάλυψε η δισκογραφική εταιρεία με την οποία ξεκίνησε τα πρώτα βήματα της καριέρας του.

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Η δισκογραφική του πορεία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και με την πάροδο του χρόνου έγινε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής νυχτερινής ζωής και διασκέδασης.

Μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια της πορείας του είναι μεταξύ άλλων: «Με τα μάτια να το λες», «Καταστροφή μου», «Τελειώσαμε εδώ», «Παιδί της νύχτας», «Εδώ», «Το Gucci φόρεμα», «Τι σου έχω κάνει».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με το ξεχωριστό του ύφος και την πρωτοπορία του άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης.

Εκτός από τις πετυχημένες εμφανίσεις του σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, κέρδισε το κοινό σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως οι Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Ατλάντικ Σίτυ και Σικάγο. Επίσης ένα best με μεγάλες επιτυχίες του κυκλοφόρησε στην Ιταλία με αφορμή την επιτυχία που έκανε εκεί το τραγούδι «Μου λείπεις» σε διαφημιστικό αυτοκινήτου.

Το 2002 τραγούδησε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», τα «Καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι».

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Γιατί ξεχώρισε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε άλλους έλληνες καλλιτέχνες, καθώς παρέμεινε επί δεκαετίες ένα από τα πιο εμπορικά ονόματα της νυχτερινής ζωής και ταυτόχρονα δεν ήταν ποτέ προβλέψιμος.

Οι εκκεντρικές του εμφανίσεις, η ζωή του και η έντονη παρουσία του στο χώρο της μουσικής.

Διέθετε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές, ιδιαίτερο τρόπο ερμηνείας, έντονη σκηνική παρουσία, και μία πολυδιάστατη προσωπικότητα.

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που – ίσως – εξηγούν την μεγάλη επιρροή που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης σε κάθε ηλικίας και τον καθιέρωσε στην ελληνική δισκογραφία και διασκέδαση για περισσότερο από 30 χρόνια.

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Μερικές από τις σημαντικότερες συνεργασίες του Γιώργου Μαζωνάκη

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συνεργαστεί με σπουδαίους έλληνες καλλιτέχνες, στιχουργούς και ελληνικά συγκροτήματα.

Ο Φοίβος, είναι ένας από τους πρώτους συνθέτες που συνεργάστηκε μαζί του, δημιουργώντας μόλις μερικές από τις πιο μεγάλες του επιτυχίες:

«Σαν ήμουν παιδί», «Νικοτίνη», το «Σάββατο» και άλλα.

Αργότερα, συνεργάστηκε με τους Goin' Through. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές και ανατρεπτικές συνεργασίες του.

Το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» ήταν ένα από τα τραγούδια που ένωσαν το λαϊκό με την επιρροή του hip-hop και έγινε τεράστια επιτυχία.

Η συνεργασία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί δείχνει πόσο νωρίς ο Μαζωνάκης ήταν διατεθειμένος να βγει έξω από τα όρια της πίστας.

Παράλληλα, συνεργάστηκε με τον Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος και του εμπιστεύτηκε το τραγούδια για την ταινία «Βαρέθηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου» του Νίκου Παναγιωτόπουλου.

Συνεργάστηκε με τον Γιάννη Πάριο και τον Γιώργο Σαμπάνη, με τον Μιχάλη Κουινέλη, τη Μαίρη Λίντα και τη Νατάσα Θεοδωρίδου με την οποία έχουν βρεθεί μαζί και επί σκηνής.