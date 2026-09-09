Ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη σε μια ξεχωριστή επετειακή συναυλία στο Κτήμα Κοκοτού. Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για το έργο του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Ιπποειδών.

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:00, το Κτήμα Κοκοτού στη Σταμάτα θα φιλοξενήσει τον Στέφανο Κορκολή και τη Σοφία Μανουσάκη, σε μια συναυλία που σηματοδοτεί δύο δεκαετίες προσφοράς και ουσιαστικής φροντίδας για τα ιπποειδή που έχουν ανάγκη.

Είκοσι χρόνια αδιάλειπτης δράσης για τη διάσωση, την περίθαλψη και την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας εγκαταλελειμμένων και κακοποιημένων ιπποειδών, γιορτάζει ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών (ΕΣΠΙ), προσκαλώντας το κοινό σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στην ελπίδα.

Από το 2006, ο ΕΣΠΙ εργάζεται με στόχο να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε ιπποειδή που έχουν βρεθεί σε συνθήκες εγκατάλειψης ή κακοποίησης. Ανταποκρίνεται σε καταγγελίες πολιτών, συμβάλλει στη διάσωση ζώων και παρεμβαίνει, όπου απαιτείται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Τα ζώα που αναλαμβάνει ο Σύλλογος μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις του, λαμβάνουν την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα και αποκατάσταση και, όπου αυτό είναι εφικτό, προωθούνται για υιοθεσία.

Ο ΕΣΠΙ δεν περιορίζεται ωστόσο στα ζώα που φτάνουν στις εγκαταστάσεις του. Στη διάρκεια αυτών των 20 χρόνων, πολλά ιπποειδή έχουν δεχθεί τη βοήθεια του Συλλόγου μέσα από καταγγελίες, παρεμβάσεις και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Μέσα σε δύο δεκαετίες, περισσότερα από 250 ιπποειδή έχουν βρεθεί υπό τη φροντίδα του ΕΣΠΙ, ενώ ο Σύλλογος διαχειρίζεται περισσότερες από 100 καταγγελίες κακοποίησης και εγκατάλειψης κάθε χρόνο. Περισσότερα από 100 ιπποειδή έχουν βρει ένα νέο σπίτι μέσω του ΕΣΠΙ, ενώ περισσότερα από 20 ιπποειδή φιλοξενούνται σε μόνιμη βάση στις εγκαταστάσεις του στο Μαρκόπουλο Αττικής.

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Η συμπλήρωση 20 χρόνων αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για έναν μη κερδοσκοπικό φιλοζωικό σύλλογο που επί δύο δεκαετίες συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στα ιπποειδή που έχουν ανάγκη, χωρίς κρατική χρηματοδότηση, χάρη στη στήριξη ιδιωτών, δωρητών, χορηγών και εθελοντών.

Συλλόγου, ο οποίος βασίζεται αποκλειστικά σε δωρεές, χορηγίες, συνδρομές και αναδοχές για την κάλυψη των αναγκών των ιπποειδών.

Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στον ΕΣΠΙ, συμβάλλοντας στη συνέχιση του έργου του.

Πληροφορίες και αγορά εισιτηρίων: ticketservices.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΕΣΠΙ: 6979 090 513 / 2299049227, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.