Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αλλά και από τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Όσο πλησιάζει η έναρξη της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, η πίεση για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού προστασίας των νοικοκυριών αυξάνεται.

Έντονο προβληματισμό προκαλούν στην κυβέρνηση τα δυσμενή σενάρια για την πορεία των τιμών των υγρών καυσίμων και του φυσικού αερίου, καθώς η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο ενός ιδιαίτερα ακριβού χειμώνα.

Με την τιμή του Μπρεντ να κινείται πέριξ των 100 δολαρίων το βαρέλι και τις εκτιμήσεις να ανεβάζουν την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ακόμη και πάνω από το 1,90 ευρώ το λίτρο, στο κυβερνητικό επιτελείο αναζητούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να περιοριστούν οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι η διεθνής αγορά πετρελαίου παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Εφόσον επιβεβαιωθούν τα δυσμενέστερα σενάρια των αναλυτών και η προσφορά περιοριστεί περαιτέρω υπό τη σκιά των πολεμικών συγκρούσεων, οι διεθνείς τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, συμπαρασύροντας τις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά.

Σε αυτό το περιβάλλον, στο τραπέζι βρίσκονται τρία βασικά σενάρια άμυνας για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Το πρώτο αφορά την εφαρμογή επιδότησης απευθείας στην αντλία. Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα είχε άμεσο αντίκτυπο στη λιανική τιμή, μειώνοντας το ποσό που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής κατά την αγορά του πετρελαίου. Η επιλογή αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ανάχωμα σε περίπτωση νέας απότομης ανόδου των διεθνών τιμών, ωστόσο το εύρος της παρέμβασης θα εξαρτηθεί από το δημοσιονομικό κόστος.

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει αλλαγή της «συνταγής» του επιδόματος θέρμανσης, με στόχο η ενίσχυση να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην ενεργειακή αγορά. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να επανεξεταστούν οι παράμετροι του επιδόματος, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης για τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

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Η τρίτη επιλογή αφορά μια «συμφωνία κυρίων» με τα διυλιστήρια. Το σενάριο προβλέπει ουσιαστικά την επέκταση της έκπτωσης που εφαρμόζεται στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τη βιομηχανία να αναλαμβάνει μέρος του κόστους προκειμένου να συγκρατηθεί η τελική τιμή στην αγορά.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αλλά και από τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Όσο πλησιάζει η έναρξη της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, η πίεση για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού προστασίας των νοικοκυριών αυξάνεται.