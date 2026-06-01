Παράταση έως τις 31 Αυγούστου 2026 για τη διόρθωση λαθών στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης προβλέπει νέα απόφαση της ΑΑΔΕ, δίνοντας δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες δικαιούχους να διασφαλίσουν την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης. Η πληρωμή των ποσών που αντιστοιχούν στις διορθωμένες περιπτώσεις θα πραγματοποιηθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.

Η ρύθμιση αφορά αγορές πετρελαίου θέρμανσης που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Μαρτίου 2026 και για τις οποίες διαπιστώθηκαν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία των παραστατικών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι προμηθευτές θα μπορούν να εκδώσουν και να διαβιβάσουν διορθωμένα παραστατικά έως το τέλος Αυγούστου, ώστε οι σχετικές αγορές να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό του επιδόματος.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δικαιούχοι κινδύνευαν να χάσουν το επίδομα λόγω τυπικών λαθών στα στοιχεία που αναγράφονταν στα παραστατικά αγοράς. Με τη νέα πρόβλεψη, η φορολογική διοίκηση δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης των σφαλμάτων, χωρίς να χάνεται το δικαίωμα στην ενίσχυση.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός ιδιοκτήτη μονοκατοικίας στη Φλώρινα, ο οποίος προμηθεύτηκε πετρέλαιο θέρμανσης τον Φεβρουάριο του 2026, αλλά στο παραστατικό καταχωρίστηκε λανθασμένα ο ΑΦΜ του. Με το προηγούμενο καθεστώς, το συγκεκριμένο λάθος θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στην αναγνώριση της αγοράς και κατ’ επέκταση στην καταβολή του επιδόματος. Πλέον, ο προμηθευτής θα έχει τη δυνατότητα να εκδώσει διορθωμένο παραστατικό έως τις 31 Αυγούστου 2026 και ο δικαιούχος να συμπεριληφθεί κανονικά στην πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Αντίστοιχα, σε πολυκατοικία της Θεσσαλονίκης, όπου η αγορά πετρελαίου θέρμανσης έγινε μέσω του διαχειριστή, ενδέχεται να είχε δηλωθεί εσφαλμένα ο ΑΦΜ της πολυκατοικίας ή να υπήρχε αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων της αίτησης και του παραστατικού. Με τη νέα διαδικασία, τα στοιχεία μπορούν να διορθωθούν εντός της προθεσμίας και οι ένοικοι που δικαιούνται την ενίσχυση να λάβουν το αναλογούν ποσό χωρίς απώλειες.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ προβλέπει επίσης ότι κατά την τελική πληρωμή θα αφαιρούνται τυχόν ποσά επιδόματος που έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους σε προηγούμενες φάσεις, ώστε να αποφεύγονται διπλές πληρωμές.