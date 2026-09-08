Με φίλους και την αγαπημένη του, Νατάσα Θεοδωρίδου, γιόρτασε τα γενέθλιά του ο επιχειρηματίας.

Γενέθλια είχε ο σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου, Γιάννης Καρυπίδης και η τραγουδίστρια ήταν εκεί, μαζί με αγαπημένα τους πρόσωπα για να του ευχηθεί.

Η ίδια ανέβασε μάλιστα στα social media βίντεο με τον σύντροφό της να σβήνει την τούρτα, σε γνωστό μαγαζί της Αθήνας.

Η ανάρτηση στα social media

Η Νατάσα Θεοδωρίδου πήγε στα γενέθλια του συντρόφου της, με την μεγάλη της κόρη, Χριστιάνα Μπέτα.

«Χρόνια σου όμορφα και πολλά δικέ μου Γιάννη Καρυπίδη», σημείωσε πάνω στο βίντεο που δημοσίευσε. Σε άλλο Instagram story που αναδημοσίευσε ο Γιάννης Καρυπίδης, το ζευγάρι πόζαρε ανάμεσα στους καλεσμένους του.

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Το ζευγάρι είναι μαζί από τον Μάρτιο του 2025. Κατάφεραν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για περίπου 1,5 χρόνο. Πλέον δεν κρύβουν την ευτυχία τους, με τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους να πυκνώνουν στο πέρασμα του χρόνου.

Ο Γιάννης Καρυπίδης ασχολείται ενεργά με το εμπόριο, την ανάπτυξη προϊόντων και τις εξαγωγές.