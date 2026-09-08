Αναβάλλεται η κηδεία του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία ταυτοποίησης.

Αναβάλλεται η κηδεία του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή του F-4E Phantom II κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα.

Η εξόδιος ακολουθία είχε προγραμματιστεί για σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, στα Ιωάννινα, ωστόσο δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία ταυτοποίησης των δύο χειριστών του μοιραίου αεροσκάφους.

Η νέα ημερομηνία και ώρα της κηδείας του 37χρονου σμηναγού αναμένεται να ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.

Πέντε μήνες πριν είχε γίνει πατέρας – Το Σάββατο θα βάπτιζε την κόρη του

Ιδιαίτερα τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η απώλεια του 37χρονου Δημήτρη Πέτρου, καθώς μόλις πέντε μήνες πριν είχε γίνει πατέρας.

Η οικογένειά του είχε προγραμματίσει για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου τη βάπτιση της μικρής του κόρης στον Κατσικά Ιωαννίνων. Η ημέρα που είχε σχεδιαστεί ως μια μεγάλη οικογενειακή γιορτή μετατρέπεται πλέον σε ημέρα βαθιάς οδύνης.

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Το κλίμα στα Ιωάννινα και στα Βόρεια Τζουμέρκα παραμένει βαρύ. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής περιμένουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών ταυτοποίησης, ώστε να οριστεί η νέα ημερομηνία για το τελευταίο αντίο στον 37χρονο σμηναγό.

Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των δύο χειριστών

Η καθυστέρηση αφορά την ταυτοποίηση των σορών των δύο χειριστών του Phantom, του 37χρονου Δημήτρη Πέτρου και του 40χρονου Ιωάννη Μπλέσια, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους.

Για την ταυτοποίηση του Δημήτρη Πέτρου έχει ήδη ληφθεί δείγμα DNA από τον πατέρα του, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Την αναβολή της κηδείας γνωστοποίησε ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, ο οποίος ανέφερε ότι έχει προκύψει καθυστέρηση λόγω διαδικαστικών ζητημάτων που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Αναλυτικά η ανάρτηση του δημάρχου:

«Μετά από επικοινωνία της οικογένειας του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, ενημερώνω ότι η κηδεία του δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Οι απαραίτητες διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και, για τον λόγο αυτό, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημέρα και ώρα, που θα γνωστοποιηθούν μόλις οριστικοποιηθούν.

Σε αυτές τις τόσο δύσκολες ώρες, η σκέψη μας είναι στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους, που βιώνουν τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας».

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