Η νέα προσφυγή του ΔΣΑ έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

«Φραγμό» στη λειτουργία μη κρατικών Νομικών Σχολών «υπό το καθεστώς αβεβαιότητας» που έχει δημιουργηθεί μετά την απόφαση του ΣτΕ, επιδιώκει να θέσει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας ο οποίος προτίθεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση των σχετικών αποφάσεων. Ο ΔΣΑ καλεί την κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστήριο, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα το περιεχόμενό τους.

Με ανακοίνωσή του το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου επισημαίνει τα σοβαρά προβλήματα που τίθενται σχετικά με τη νομιμότητα αδειοδότησής τους, αναφέροντας συγκεκριμένα:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κατά τη συνεδρίασή του στις 7.9.2026, αφού έλαβε υπόψη την αναλυτική ενημέρωση από τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. κ. Π. Λαζαράτο, επί των ζητημάτων που εγείρονται μετά την έκδοση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς επίσης και ή πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών παραρτημάτων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, διαπίστωσε ότι τίθενται σοβαρά θέματα ως προς τη νομιμότητα των αδειοδοτήσεων των μη κρατικών Νομικών Σχολών, ιδίως σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, τη συγκρότηση των αρμοδίων επιτροπών αξιολόγησης και το εν γένει κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Θ.Α.Α.Ε.

Η Πολιτεία, μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας υποχρεούται να τις εφαρμόσει απαρέγκλιτα και να συμμορφωθεί, άμεσα, με το περιεχόμενό τους προκειμένου να μην παρατείνεται το καθεστώς αβεβαιότητος που έχει δημιουργηθεί σήμερα».