Ποιον θα εμπιστευτούν οι 600 περίπου οικογένειες που αφορά αυτό το μπάχαλο: Την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ή τον καθηγητή;

Ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Αθήνας Παναγιώτης Λαζαράτος έχει γίνει εφιάλτης για την κυβέρνηση.

Όχι μόνο έκανε την προσφυγή στο ΣτΕ που έφερε την ακύρωση των αδειών τριών μη κρατικών πανεπιστημίων, όχι μόνο μετά τη δικαιοσύνη του έκανε προσφυγή για άλλα επτά, αλλά και αφού έδωσαν άρον-άρον νέα άδεια στα δύο από τα τρία, προειδοποιεί ότι δεν είναι νόμιμες οι εγγραφές νέων φοιτητών σε παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων που έχουν την πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών, με βάση τον νόμο Πιερρακάκη του 2024 που άνοιξε το δρόμο για τα ιδιωτικά ΑΕΙ.

Το ερώτημα είναι ποιον θα εμπιστευτούν οι 600 περίπου οικογένειες που αφορά αυτό το μπάχαλο: Την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ή τον καθηγητή Λαζαράτο…

Τ.Τε.